В Беларуси уже больше двух тысяч «Табакерок» 28 14.01.2020, 18:14

2,982

Архивное фото NEWGRODNO.BY

Их ставят на остановках, возле школ и больниц.

В Беларуси уже больше двух тысяч табакерок. Это сведения из Торгового реестра Республики Беларусь.

Первая «Табакерка» в Минске заработала в сентябре 2019 года. С тех пор их становится все больше не только в столице, но и по всей стране.

Если быть точными, прямо сейчас у компании «ЭНЕРГО-ОИЛ» в Торговом реестре зарегистрировано 2336 розничных торговых объектов. По данным officelife.media, действующих «Табакерок» меньше — 2206.

«При этом в январе 2020 года в реестр было внесено еще 14 киосков. За декабрь 2019-го появилось более 250 новых точек», — отмечает издание.

«Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. Под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов.

В регионах процесс идет еще с конца 2018 года, но для Минска это дело стало особенно болезненным.

Сначала сообщалось, что «Табакерки» в Минске запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской. А также — на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам и на остановках с большим трафиком. Когда киоски стали появляться в городе без оглядки на такие правила, минчане стали писать в Комитет архитектуры Мингорисполкома. Им ответили, что все законно. В специальных документах не указаны конкретные расстояния от «Табакерок» до больниц, школ, детских садов, парков и скверов.

В октябре 2019-го была история, когда жители Минска пожаловались на «Табакерку», перегородившую тротуар на улицу Кнорина. Ее убрали. Другие подобные жалобы горожан оказались менее успешными.