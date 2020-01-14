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Британия отказала Шотландии в проведении нового референдума

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  • 14.01.2020, 18:26
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Британия отказала Шотландии в проведении нового референдума
В Шотландии собрались провести новый референдум о независимости страны

Шотландия хочет независимости и намерена вступить в ЕC в случае выхода из него Великобритании.

Британский премьер Борис Джонсон отказал Шотландии в праве проводить второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании, о чем стало известно в его письме первому министру Шотландии Николе Стерджен, пишет korrespondent.net.

"Очередной референдум о независимости будет способствовать продолжению политической стагнации, в которой находится Шотландия на протяжении последних десяти лет", - отметил Джонсон.

"Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года был "единственный в этом поколении". Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство", - говорится в заявлении Джонсона.

Как известно, в декабре британский парламент получил письмо с просьбой рассмотреть вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии. Его направила Стерджен.

Она назвала мандат о независимости "неоспоримым" ввиду того, что согласно итогам декабрьских британских выборов, ее партия - Шотландская национальная партия - получила 48 мест из 59, на которые в палате общин британского парламента имеет право Шотландия.

Стерджен также подчеркивала, что в случае, если премьер Британии Борис Джонсон откажет выполнить просьбу Шотландии, то она рассмотрит все варианты решения вопроса.

"Премьер-министр должен объяснить, почему он считает, что Великобритания не является добровольным союзом равных наций. Он должен объяснить, почему он не верит, что народ Шотландии имеет право на самоуправление", - заявляла Стерджен.

Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года.

В сентябре 2019 года Стерджен заявила, что Шотландия намерена стать членом ЕС в случае Brexit.


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