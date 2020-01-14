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До +7°С ожидается в Беларуси 15 января

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  • 14.01.2020, 18:31
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До +7°С ожидается в Беларуси 15 января

В стране продолжается аномально теплая зима.

До 7 градусов тепла и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 15 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах республики слабый туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем - 2-7 выше нуля.


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