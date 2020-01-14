Ученые рассказали о пользе многочасовых совещаний 3 14.01.2020, 18:38

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Совещания можно рассматривать как форму терапии.

Ученые-социологи из шведского Университета Мальме в Швеции считают, что встречи на работе дают людям возможность продемонстрировать свой статус или выразить разочарование. Поэтому совещания можно рассматривать как форму терапии, но не ожидать, что в ходе обсуждения будут приняты важные решения.

Профессор Патрик Холл заявил корреспонденту ВВС, что исследовал очевидное противоречие — чем больше заседаний, тем меньше дельного они приносят. Офисные работники имеют о бесконечных совещаниях низкое мнение, но несмотря на это, их число неуклонно продолжает расти.

По мнению эксперта, процесс связан в первую очередь с тем, что меняется соотношение сотрудников, делающих работу, и тех, кто «интенсивно» ими руководит. Все больше становится консультантов, стратегов, советников и менеджеров.

«Люди больше не делают конкретных вещей», — сказал профессор Холл.

Появилось изрядное количество управленческих профессий, чей круг обязанностей и иерархия «не столь ясны».

Многие менеджеры не уверены в своей роли в компании, поэтому генерируют все больше рабочих совещаний, следуя правилу — ничего не делай, но все равно продолжай работать. Кроме того, люди любят поговорить, а это помогает им определить свою роль в рабочем процессе.

Как считает социолог, многие из современных менеджеров могу проводить половину рабочего времени на собраниях. Некоторые даже скрывают их количество, поскольку одно совещание плавно перетекает в другое, и так весь день.

Тем не менее, шведский профессор считает, что, несмотря на чувство бессмысленности, которые вызывают бесконечные заседания, их функция может быть почти терапевтической. Независимо от того, что на них обсуждается, они дают возможность пожаловаться и получить от коллег сочувствие и признание.

Обреченные на бесконечные совещания люди могут потерять терпение, и проводить время за столом переговоров, уткнувшись в мобильные телефоны и играя в игры. В таких случаях результаты встреч могут стать непредсказуемыми. Сотрудники злятся, и задаются вопросом, почему они должны все это терпеть?

Однако, по мнению Патрика Холла, полезность регулярных внутренних встреч неправильно трактуется. Они могут показаться совершенно бессмысленными тем, кто в них участвует, но на самом деле их суть состоит в том, чтобы укрепить авторитет компании, а работникам напомнить, что они являются частью чего-то большего.

Профессор подчеркнул, что подобные встречи в действительности не связаны с принятием каких-либо решений. И не шутя посоветовал бронировать номера на выездных сессиях на более короткое время, так как заседания имеют тенденцию затягиваться и превышать любое отведенное на них время.

Холл также предостерег от привлечения на встречи сотрудников разного статуса. По его мнению, равенство здесь очень важно.

«Когда вы встречаетесь с коллегами одного уровня, как профессионал вы можете обсуждать различные вопросы, которые вас интересуют», — отметил эксперт.

Совещания, в которых участвуют сотрудники разного функционала, неизбежно вырождаются в «борьбу за власть», и вызывают у их участников чувство разочарования, в свою очередь, став новым источником недовольства.