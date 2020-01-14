Фиаско Nord Stream 2 уронило стоимость «Газпрома» на $3,5 млрд 1 14.01.2020, 18:57

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Российская газовая отрасль тяжело зависима от иностранных технологий.

Акции «Газпрома» падают на Московской бирже шестой торговый день подряд, несмотря на ралли фондовых индексов, установивших исторические максимумы в рублях и почти 7-летние - в долларах, передает finanz.ru.

Начав год на отметке 259,18 рубля, к 14 января бумаги компании, обладающей монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из России, подешевели почти на 10 рублей (3,8%), до 249,3 рубля за штуку.

Котировки медленно скользят вниз каждую сессию на протяжении полутора недель: на 0,94% 6 января, на 0,29% - 8 января, на 0,67% - 9 января, на 0,85% - 10 января, на 0,15% 13 января и еще на 0,85% к 15.58 мск четверга.

При том что индекс МосБиржи с начала года вырос на 2,7%, капитализация «Газпрома» сократилась на 220 млрд рублей, или 3,6 млрд долларов в пересчете по курсу.

Снижение связано с тем, что рынок потерял уверенность в беспроблемном завершении проекта «Северный поток-2», говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Стоивший 10 млрд долларов трубопровод был остановлен санкциями США в тот момент, когда по дну Балтийского моря оставалось уложить всего 160 км трубы - менее 13% маршрута.

В результате многократно объявленные планы отказаться от транзита через Украину пришлось замести под ковер, сесть за стол переговоров и заключить новый 5-летний контракт с «Нафтогазом», выплатив 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Что касается «Северного потока-2», то расходы на его строительство явно возрастут, а сроки ввода в эксплуатацию сдвигаются, констатирует Кочетков.

Несмотря на то, что изначально чиновники говорили о нескольких месяцах задержки, на деле запуск трубы состоится в лучшем случае в конце года, а возможно, и в первом квартале 2021-го, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 11 января.

Для работ в Балтийском море «Газпром» планирует задействовать судно «Академик Черский» - трубоукладчик китайского производства, приобретенный в 2016 году. Впрочем, пока и он не способен завершить проект: судно требуется переоборудование за 14 млн долларов. Конкурс на соответствующий контракт «Газпром» объявил 30 декабря через сайт госзакупок.

«Патовая ситуация с "Северным потоком - 2» - уже даже не звонок, а гром, предупреждающий о тяжелой зависимости российской газовой отрасли от иностранных технологий и оборудования», - рассуждает аналитик по газу Центр энергетики школы управления «Сколково» Сергей Капитонов.

Проблемы «Газпрома» усугубляет резкое падение цен на газ в Европе: по итогам прошлого года они рухнули почти вдвое, а осенью спотовые котировки на европейских газовых хабах едва превышали 110-120 долларов за тысячу кубометров.

К январю газ немного подорожал - до 148 долларов на немецком хабе NCG и 139 долларов на нидерландской ICE Endex. Но бум производства СПГ, доля которого в европейском импорте достигла 20%, не оставляет ценам шансов на рост, предупреждают аналитики Промсвязьбанка.

За прошлый год «Газпром» поставил в ЕС 199 млрд кубов, но около 15% этого объема не дошли до конечных покупателей осели в хранилищах, запасы которых взлетели до исторических рекордов.

В этом году США планируют ввод новых мощностей по сжижению на 10,5 млн тонн, еще 5 млн тонн дадут Катар и Австралия. Это означает, что «рынок будет оставаться профицитным по предложению и в 2020 году; соответственно, о восстановлении цен на газ пока речи не идет», констатирует ПСБ.