Вудкрофт: Считаю, что мы движемся в верном направлении 5 14.01.2020, 19:17

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Крэйг Вудкрофт

По словам наставника минского «Динамо», ему будет проще, когда его подопечные снова проиграют 12 матчей подряд.

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт в передаче "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" рассказал, как справляется с давлением, передает pressball.by.

- Ожидали ли вы, что сезон для "Динамо" получится таким трудным?

- Наверняка знал, на что шел. Предполагал, что это будет длительный и трудный процесс. Возможно, не думал, что будет так сложно, как есть. Но я по-прежнему воодушевлен и считаю, что мы движемся в верном направлении. Иногда трудно найти успех среди проигранных матчей, но, поскольку мы анализируем ежедневно, видим улучшения. Это вдохновляет работать и двигаться вперед. И когда этот процесс закончится, мы сотворим то, чем каждый в этом городе сможет гордиться.

- Когда-нибудь за карьеру приходилось сталкиваться с такими неудачными отрезками?

- Никогда не приходилось ждать побед так долго. И нам эти серии дались очень тяжело. Это заставило задуматься о том, правильно ли мы все делаем. Но если отступить и посмотреть на реальность, где мы находимся, это нормально. Это нормальная часть перестройки, когда не все идет гладко. Надо оставаться преданным своему делу. В трудные времена сильные личности не отступают. Прогресс многих игроков дает хороший стимул для движения вперед.

- Как справляетесь с давлением? Игроки расстроены, побед нет, фанаты ушли с трибун. Морально тяжело?

- Это все на меня сильно влияет. Самое сложное, что я человек, и это давит на меня, как и на всех в "Динамо". Но я еще и лидер. И поэтому мне следует принимать весь удар на себя. Я должен пытаться справиться со всем как человек и как лидер, найти оптимальное решение. Мне нельзя быть расстроенным перед игроками. Они должны знать, что у меня есть план. И этот процесс наверняка сделает меня лучше. Буду легче понимать психологию игроков. Когда команда будет в следующий раз проигрывать двенадцать матчей подряд, мне уже будет проще.