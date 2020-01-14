Десятки немецких городов просят разрешения правительства Меркель принять больше беженцев 14.01.2020, 19:44

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Представители этих городов заявили, что их гуманитарный долг – изменить статус-кво в миграционной политике.

Коалиция десятков немецких муниципалитетов требует от правительства канцлера Ангелы Меркель позволить им немедленно начать переселение беженцев, спасенных на Средиземном море.

Об этом сообщает DW.

Представители Потсдама, Дюссельдорфа и других городов заявили на совместной пресс-конференции, что их гуманитарный долг – изменить текущий статус-кво в миграционной политике.

"Мы готовы принять больше людей, если бы нам разрешили. Сейчас мы проводим политику выжидания, но это противоположно действиям", - заявил мэр Потсдама Майк Шуберт.

Германия приняла законодательство для предоставления приоритетной задачи интеграции искателей убежища из Сирии и других стран и упорядочила процедуру подачи заявок с использованием новых административных служб "единого окна".

Но поскольку миграция остается важнейшим вопросом среди немцев, правительство Меркель также перешло к ускорению депортаций и обсудило усиление присутствия полиции на границах страны, чтобы остановить несанкционированную миграцию.

Ранее сообщалось, что Меркель в январе посетит Турцию, чтобы призвать президента Реджепа Тайипа Эрдогана соблюдать договор о миграции, подписанный с Европейским Союзом.

Эрдоган в декабре предупредил, что Турция, где уже находятся около 3,7 миллиона сирийских беженцев, не сможет справиться с новой волной мигрантов, если сирийско-российские попытки вернуть захваченную повстанцами провинцию Идлиб приведут к новой миграционной волне.

Число мигрантов снова начало расти в последнее время после того, как войска сирийского правителя Башара Асада при поддержке российских военных начали наступление в Идлибе, где проживает до 3 миллионов человек.

По миграционному соглашению 2015 года Турция принимает беженцев, направляющихся в Европу, в обмен на финансовую поддержку.