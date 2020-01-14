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Максим Ермолович: Сейчас нет поступлений в бюджет от экспорта нефти

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  • 14.01.2020, 20:09
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Максим Ермолович: Сейчас нет поступлений в бюджет от экспорта нефти
Максим Ермолович

Министр финансов заявил, что поступлений от экспорта нефти нет с начала 2020 года.

Министр финансов Максим Ермолович заявил, что поступления в бюджет Беларуси от экспорта нефти отсутствуют с начала 2020 года, однако необходимости в экстренных мерах бюджетной политики сейчас нет, передает «Белсат».

«Сейчас нет поступлений в бюджет от экспорта нефти. Но пока говорить об изменениях годовых объемов доходов в целом нет необходимости. Мы работаем в штатном режиме», – сказал Максим Ермолович.

По его словам, «никаких решений, которые бы корректировали бюджет на 2020 год, не принималось».


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