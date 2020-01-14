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«Белтелеком» поднимает цены на услуги

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  • 14.01.2020, 20:34
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«Белтелеком» поднимает цены на услуги

Цены вырастут в том числе и на доступ в интернет.

«Белтелеком» планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи (в том числе на некоторые тарифы для доступа в интернет) в среднем на 5% уже с 25 января. Например, стоимость пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу. Об этом сообщается на сайте оператора.

Оператор отмечает, что решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен — это позволит поддержать уровень окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019-го.

Но при этом изменение стоимости не коснется:

регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи;

услуг доступа в линейно-кабельные сооружения;

услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет для операторов электросвязи;

услуг хостинга, видеоконтроля и др.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь. Например, «Рекорд 10» и «Рекорд 25» подорожают на 50 копеек — до 19,5 рубля и 21,5 рубля соответственно.


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