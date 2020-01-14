Курс биткоина взлетел на 20% 14.01.2020, 21:01

Это лучший старт самой востребованной мировой криптовалюты с 2012 года.

С начала 2020 года курс биткоина взлетел на 20 процентов — это лучший старт самой востребованной мировой криптовалюты с 2012 года, пишет lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

По состоянию на 14 января курс биткоина, находившийся в нисходящем тренде с июля, поднялся выше 8,6 тысячи долларов. Нынешний рост случился после длительного снижения, начавшегося в октябре.

В последний раз криптовалюта находилась на нынешнем уровне в ноябре. Руководитель по развитию бизнеса на криптобирже Luno Виджай Айяр (Vijay Ayyar) назвал рост ожидаемым из-за запуска новых биржевых инструментов на биткоине. Он подчеркнул, что большинство людей считают рост началом нового долгосрочного тренда.

По его мнению, криптовалюта будет сильно меняться в цене, если только не пробьет уровень в 9,5 тысячи долларов, максимум прошлого года.

В 2019 году рост биткоина связывали с оптимизмом инвесторов на фоне анонса Facebook о запуске своей криптовалюты. Но когда проект столкнулся с серьезным противодействием правительств нескольких стран, в том числе США, общий интерес к криптовалютам пошел на спад.

За десять лет курс биткоина вырос на девять миллионов процентов. В начале прошлого десятилетия за один биткоин давали 0,08 доллара, 31 декабря 2019 года он стоил 7 210 долларов. На максимальный уровень криптовалюта взлетела в конце 2017 года. Тогда за биткоин давали почти 20 тысяч долларов, а некоторые эксперты предсказывали рост до 50 тысяч.