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США могут выделить Украине более миллиарда долларов помощи в 2020 году

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  • 14.01.2020, 21:24
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США могут выделить Украине более миллиарда долларов помощи в 2020 году
Владимир Ельченко Фото: un.org

Американцы уже выделили 250 миллионов долларов.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Владимир Ельченко заявил, что США могут выделить Украине больше миллиарда долларов помощи. Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, 250 млн долларов уже выделено, еще 50 млн долларов выделят в случае выполнения определенных условий при выполнении первой части и еще почти 50 млн - остатки предыдущих лет.

"Всего на 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США - это уже экономическая помощь. Всего у нас выходит, что общая помощь со стороны США 698 млн долларов и чисто военная помощь - 365 млн долларов, - сказал Ельченко.

Также он добавил, что общая сумма на этот год - более 1 млрд долларов.


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