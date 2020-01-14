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В лесу под Новогрудком собирают лисички, а в Гродно распустилась верба

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  • 14.01.2020, 21:34
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В лесу под Новогрудком собирают лисички, а в Гродно распустилась верба
Фото: lidanews.by

Такой в Беларуси январь.

В этом году аномально теплая зима. Природа не может устоять перед плюсовой температурой — и вот в Гродно на вербе появились «котики», а в лесу под Новогрудком местные жители собирают лисички.

Фото: lidanews.by

Жительница Березовки Марина Игнаткова поделилась с «Лідскай газетай» фотографией удивительной для зимы находки — горсти лисичек.

— Грибы в лесу в Новогрудском районе 12 января нашел мой брат Виталий, — рассказала березовчанка. — Сказать, что удивились, ничего не сказать. Я за свои 35 лет ни разу не видела, чтобы в январе росли лисички! Конечно, на небольшую кастрюльку супа грибов хватало, но, честно, что-то побоялись… Поэтому находку сфотографировали, снимком поделились в социальных сетях и с друзьями, а потом грибы выбросили. Вообще, погода совсем не календарная, у людей и чеснок взошел, и клубника зацвела… Даже не знаю, хорошо это или плохо, каких в целом последствий ожидать от такой аномально теплой зимы.

Фото: lidanews.by

А вот на даче березовчанки Светланы Антухевич распустились цветы.

В Гродненском районе же накануне православного Рождества распустилась верба, сообщает «Гродненская правда».

Фото: grodnonews.by

Не только на Гродненщине этой зимой расцветают деревья.

Например, в Витебске в середине января на клумбах расцвела примула, а из-под земли начали показываться ростки тюльпанов.

Примула расцвела также в Лунинце Брестской области и Минске.

Обычно цветение примулы при теплой влажной погоде может начаться в марте, обильное цветение — с апреля по июнь. Иногда повторно этот вид цветет в сентябре.


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