На Филиппинах вулкан угрожает миллиону человек 2 14.01.2020, 21:41

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Фото: REUTERS

Курорты уже погребены под слоем пепла.

Власти Филиппин призвали к полной эвакуации около миллиона человек возле столицы страны Манилы из-за извержения вулкана Таал, передает nv.ua.

12 января вулкан извергнул пепел, покрывший все вокруг на расстоянии 14 км. 13 января из него начали изливаться потоки лавы. Эвакуацию около миллиона человек, которые живут в радиусе 17 км от вулкана рекомендуют из-за высокой опасности так называемого «взрывного извержения», при котором лава с силой выбрасывается из жерла вулкана. Сейчас уровень его опасности — 4, что означает, что оно может произойти в ближайшие часы или дни, уровень опасности 5 указывает на взрывное извержение.

Из-за извержения вулкана Таал приостановил работу на неопределенное время международный аэропорт Ниной Акино в Маниле, почти 170 рейсов были отменены. Это, в частности, связано с тем, что вулканический пепел накапливается на взлетно-посадочных полосах.

Вулкан Таал расположен примерно в 60 км к югу от столицы Филиппин Манилы на острове Лусон. Это один из самых активных вулканов в стране. За последние 450 лет вулкан извергался как минимум 34 раза. Одно из этих извержений в 1754 году продолжалось шесть месяцев. В результате извержения в 1911 году погибли 1335 человек, в 1965 году — 190 человек. После этого было еще четыре небольших извержения.

Нынешнее извержение, кроме непосредственной опасности для местных жителей, угрожает еще и экономике региона. В пределах 17-километровой зоны вокруг вулкана есть несколько парков развлечений, прибрежных курортов и яхт-клубов. Курортный городок Тагайтай, расположенный у самой кромки воды, является популярным местом отдыха жителей Манилы. Будущее этого региона зависит от того, насколько разрушительным окажется извержение.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS