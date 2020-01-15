«Водку в стаканчик наливал, но не видел, пил ли он» 8 15.01.2020, 8:30

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В Пружанах судят экс-капитана милиции за пьяное ДТП.

14 января в суде Пружанского района началось рассмотрение уголовного дела в отношении теперь уже бывшего капитана милиции Сергея Пухнаревича. Его обвиняют в «пьяном» ДТП, которое унесло жизнь 42-летнего мужчины, и оставлении потерпевшего в опасности, сообщает tut.by.

Обвиняемый 44-летний Сергей Пухнаревич в органах внутренних дел отработал более 20 лет.

По данным обвинения, 18 июня прошлого года около 22.45 вблизи деревни Лососин он на служебном автомобиле сбил лежащего на краю проезжей части мужчину и уехал с места аварии. Потерпевшего нашли односельчане. Они сообщили об этом в милицию и вызвали скорую. К сожалению, от полученных травм пострадавший умер в больнице. Обвинение настаивает, что экс-милиционер имел возможность увидеть «пешележа» и тем самым предотвратить ДТП.

Первой в суде выступила мать погибшего. Женщина рассказала, что ее сын в последнее время не работал, «периодически выпивал» и планировал уехать на заработки на Сахалин. О произошедшем она узнала на следующий день, 19 июня, от знакомой.

— У меня претензий к нему (обвиняемому. — TUT.BY) нет. <…> Что получилось, то получилось, — рассказала в суде женщина и заявила иск о взыскании с обвиняемого и УВД Брестского облисполкома 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Как выяснилось, обвиняемый был знаком с погибшим. Ранее по просьбе потерпевшей Сергей Пухнаревич отвозил ее сына в психиатрическую больницу «Могилевцы» на лечение от алкоголизма. Однако мужчину оттуда выгнали на следующий день из-за того, что он отказался подписывать справку о соблюдении больничного режима. Во второй раз они встретились за месяц до аварии. Сергея в сельсовете попросили провести с сельчанином профилактическую беседу, так как он мешал альпинистам обрезать деревья. О том, что делал мужчина в день своей гибели, в суде не сообщалось. Известно лишь, что в тот день он собирал в лесу грибы, а затем выпивал. По словам родственников обвиняемого, экспертиза показала в крови погибшего около 4 промилле.

Пил или не пил?

После потерпевшей в суде выступил коллега обвиняемого, участковый Пружанского РОВД Дмитрий. По его словам, около 18.00 18 июня они с коллегами собрались в беседке в лесу возле деревни Клепачи, чтобы отметить его назначение на должность. К столу Дмитрий купил закуску, газировку и 3 бутылки водки. В компании присутствовал и обвиняемый. Он отвез Дмитрия и коллег к месту встречи на своем служебном автомобиле.

В суде Дмитрий затруднился точно ответить на вопрос, пил ли в тот вечер Сергей. По словам свидетеля, обвиняемый стоял от компании на расстоянии 2,5−3 метров и постоянно разговаривал с кем-то по телефону. Водку в стаканчик Сергею он наливал, но не видел, пил он или выливал. Свидетель рассказал, что с места встречи обвиняемого должны были забрать.

— Если он не пил, то почему сам не сел за руль? — уточнил судья.

— Ему в одно место нужно было ехать, нам — в другое, — ответил свидетель.

Дмитрий также отметил, что не видел, садился ли Сергей за руль служебного автомобиля после застолья, а признаков состояния алкогольного опьянения он у него не заметил.

При этом на этапе предварительного следствия свидетель утверждал, что Сергей находился в состоянии алкогольного опьянения. Это следует из показаний, которые огласил в суде прокурор.

Через некоторое время после того, как компания разъехалась, Дмитрию позвонил дежурный, сообщил, что на дороге сбили насмерть человека, и попросил приехать на место. После этого с ним созвонился обвиняемый, который сказал ему не брать служебный автомобиль и заверил, что сам за ним заедет. Через некоторое время Сергей действительно заехал за участковым, но на гражданском автомобиле. За рулем был племянник обвиняемого. Вместе они приехали на место аварии. Там Сергея увели. Позже Дмитрию рассказали, что в смертельной аварии подозревают Сергея Пухнаревича.

Еще один коллега обвиняемого, который в тот вечер отдыхал в беседке около деревни Клепачи, также затруднился ответить в суде на вопрос, выпивал Сергей или нет. По его словам, на застолье было два прозрачных напитка: водка и лимонад, а что из этого было в стаканчике обвиняемого, он не знает.

— По моему мнению, исходя из моего опыта, он был трезвый, — ответил на уточняющий вопрос судьи свидетель.

В суде также выступили еще двое участников отдыха в беседке. Они давали похожие показания: спиртное было, употреблял обвиняемый или нет — точно сказать не могут.

Во время заседания прокурор зачитал результаты служебной проверки. Из них следует, что 18 июня все, кроме виновника торжества — участкового Дмитрия, — употребляли спиртное. При этом двое коллег видели, что Сергей садился за руль служебного автомобиля, но они ему не препятствовали и в оперативно-дежурную службу не сообщали, следует из материалов. Оба в милиции уже не работают. В суде они отметили, что не согласны с результатами служебной проверки, но не обжаловали их.

«Не отрицаю, что выпил после ДТП, но на природе я не употреблял»

Обвиняемый не признал вины ни по одному из пунктов обвинения. По словам Сергея, он с коллегами встретился 18 июня не для того, чтобы «обмыть» назначение молодого сотрудника, а просто пообщаться.

— Я спиртное не употреблял, — настаивал в суде обвиняемый.

Через некоторое время он сел в служебный автомобиль и уехал домой. Участок, где произошло ДТП, был с гравийным покрытием.

— Были уже сумерки, и я включил ближний свет фар. По этой дороге я езжу уже лет 25 — там все время главная, пешеходных переходов нет. Ну камни стучали по днищу. За поворотом на деревню Лососин в попутном направлении на всю полосу была яма. <…> Чтобы в яму не вскочить, я взял правее, но все равно правой стороной вскочил в эту яму.

— Это на каком расстоянии до места ДТП? — уточнил гособвинитель.

— Где-то метров 100.

— С какой скоростью ехали?

— С допустимой — около 90 км/ч.

Как объяснил обвиняемый, после того как машина попала в яму, он услышал стук в районе стойки амортизатора. Однако машина управление не потеряла.

— Дальше я приехал домой, где супруга увидела, что бампер треснут. Я посмотрел бампер. 20 июня мне надо было ехать в Брест, а 21-го я должен был поставить автомобиль на стоянку, так как с 24-го уходил в отпуск. Поэтому я стал звонить знакомому, который мне уже дважды перед этим бампер клеил. Раз позвонил — он не поднял. Второй раз позвонил — он не поднял. Зашел в гараж и с горя пригубил спиртного. На четвертый раз я дозвонился до знакомого. Он мне сказал, что конкретно определиться, сколько будет стоить ремонт, он не может (по телефону. — TUT.BY). Его нужно привезти, и он тогда скажет, за сколько сделает бампер. Я созвонился с племянником. Мы с ним поехали, забрали знакомого. Он сказал, что не сильно так страшно, за один-два дня сделает, но чтобы не терять времени, надо его (бампер. — TUT.BY) снять.

По словам Сергея, знакомый снял со служебного автомобиля поврежденный бампер, а затем он с ним выпил. После этого Сергей с племянником завезли мастера домой. Племянник был за рулем. По дороге Сергею позвонили и сообщили, что объявлена тревога из-за ДТП. Племянник повез его на место происшествия. Они встретили двух коллег, которые несколько часов назад отдыхали с ним в беседке. На месте аварии к Сергею подошел начальник РОВД:

— Начальник у меня спросил, где служебный автомобиль. Я сказал, что бампер поврежден. Мы поехали посмотреть. Начальник приехал, посмотрел, что нет бампера, вызвали ГАИ, меня повезли на освидетельствование.

— Что показало? — спросил прокурор.

— Меня освидетельствовали через 4 часа. У меня показало 2,01, или 2,03, или 2,3. Я не отрицаю, что выпил (после ДТП. — TUT.BY), но на природе я не употреблял, — ответил обвиняемый.

На этапе предварительного следствия он также отрицал, что употреблял спиртное до ДТП. Однако на допросе 19 июня от прохождения полиграфа отказался.

— Вам вменяется в вину, что вы имели реальную возможность заблаговременно обнаружить впереди на пути следования препятствие в виде лежащего на проезжей части с велосипедом потерпевшего. Вы с этим согласны? — уточнил у обвиняемого его адвокат.

— Не согласен, — ответил Сергей.

— Считаете ли вы нарушением своих прав, что следственные эксперименты проводились без вашего участия?

— Считаю, — подтвердил обвиняемый.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в суде Пружанского района 20 января.