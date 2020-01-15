В Киеве прошла акция солидарности с белорусскими борцами за независимость 15.01.2020, 8:53

Фото: svaboda.org

Протестующие пришли к посольству Беларуси.

Акция солидарности с задержанными участниками протестов против интеграции с Россией прошла 14 января возле белорусского посольства в Киеве.

Об этом сообщил сопредседатель движения «Разам» Вячеслав Сивчик в «Фейсбуке».

В акции приняло участие около десятка активистов, включая Сивчика и главу добровольческого движения ОУН Николая Коханивского. Собравшиеся требовали прекратить преследование участников состоявшихся в Минске протестных демонстраций против интеграции Беларуси и России. Они развернули баннер с надписью Belarus is not Russia.

Аналогичная акция солидарности прошла 13 января во Львове, возле здания облсовета. Они обратились в облсовет с просьбой внести в повестку дня ближайшей сессии вопрос о солидарности с задержанными и поддержке их в борьбе за независимость Беларуси. Обращение подписали представители местных патриотических сил.