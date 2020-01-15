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Американская семья заглянула в соцсети и узнала о своем миллионном состоянии

  • 15.01.2020, 9:09
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Американская семья заглянула в соцсети и узнала о своем миллионном состоянии

Необычный случай произошел в штате Луизиана.

В американском округе Джефферсон, штат Луизиана, супруги заглянули в соцсети и узнали о своей победе в лотерее. Об этом сообщает портал UPI (перевод — lenta.ru).

В октябре прошлого года Джеймс Миллер с женой Тамми купили в местном магазине лотерейный билет Powerball. Спустя несколько недель пара прочитала на Facebook, что некто в их округе выиграл в лотерею два миллиона долларов.

Миллеры проверили свой лотерейный билет и обнаружили, что именно они стали счастливыми обладателями миллионного состояния. Супруги не уточнили, на что они планируют потратить денежный приз.


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