Четвертая нефтяная 3 15.01.2020, 9:23

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Конфликт обостряется синхронно с началом президентской кампании в Беларуси.

Нефтегазовый конфликт между Минском и Москвой длится более полутора десятилетий. И каждый раз война разгорается с новой силой на фоне президентской кампании, сообщает «Белсат».

Белорусский нефтяной офшор

В 1995 году Россия отказалась от взимания экспортной пошлины на нефть при поставках в Беларусь. Тогда было подписано соглашение, которое устанавливало «синхронизирующие режимы установления экспортной пошлины на нефтепродукты». Средства от получения пошлины распределялись таким образом, что бюджет Беларуси получал 15%, а бюджет Российской Федерации – 85%. Шесть лет спустя Беларусь в одностороннем порядке вышла из этого договора и начала самостоятельно устанавливать ставки экспортных пошлин. Они были в 2-3 раза ниже российских. Вплоть до 2006 года Москва выжидала и надеялась, что Минск вернется к схеме 1995 года.

«Это привело к тому, что это направление стало неким офшором, пылесосом, который создавал необоснованным образом преимущество исключительно для белорусских нефтеперерабатывающих заводов», – сказал в 2007 году тогдашний министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко на встрече Владимира Путина с правительством.

На этой же встрече экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что с 2001 по 2006 год российский бюджет недополучил из-за белорусского нефтяного офшора $ 3,5 – 4 млрд.

Первая нефтяная. Цены стали мировыми

В первом квартале 2006 года Москва решила прикрыть лавочку и начала переговоры о возвращении всех режимов регулирования, «в том числе доступа российских компаний на белорусский рынок, в режиме соглашения 1995 года».

19 марта Лукашенко в третий раз стал правителем Беларуси.

«До конца 2006-го Беларусь покупала российский газ примерно за 15% от мировой цены и оставляла у себя всю сверхприбыль от экспорта нефтепродуктов на мировой рынок, импортируя из России нефть по внутрироссийским ценам», – отмечает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик в своей статье «Нефть в обмен на всё».

В ноябре 2006 года Россия уведомила Беларусь, что намерена ввести обычный режим поставок нефти, не предполагающий никаких преференций. 8 декабря была введена пошлина на нефть для нашей страны. А газ Беларусь стала покупать в два раза дороже и была вынуждена продать России 50% акций «Белтрансгаза» за $ 2,5 млрд.

Вторая нефтяная. Гудбай, «Белтрансгаз»

Эта война началась приблизительно за год до четвертых «президентских выборов» Лукашенко и с разной интенсивностью длилась практически 5 лет.

Конфликт разгорелся из-за цены на газ и стоимости его транзита через Беларусь. Параллельно Минск и Москва вели переговоры о том, как будет работать Таможенный союз и Единое экономическое пространство.

С 2010 года Россия начала экспортировать нефть в Беларусь по мировым ценам (по низкой цене экспортировались только 6,3 млн тонн для внутреннего потребления). А также получила вторую половину акций «Белтрансгаза». Кроме того, доходы от пошлин на белорусский экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, стали перечисляться в российский бюджет.

«Квазинефтяной» экспорт

На протяжении более 4 лет (2008-2012 гг.) Беларусь занималась реэкспортом российских углеводородов под видом различных продуктов нефтехимии, которые не облагались пошлинами. Руководство России не могло не знать об этом «квазинефтяном» экспорте. Несмотря на это, в 2012 году Москва обвинила Беларусь в «контрабанде российских нефтепродуктов». Российское правительство оценило потери своего бюджета в несколько сотен миллионов долларов. Итог – импорт нефтепродуктов был полностью прекращен.

Третья нефтяная. «Налоговый маневр» и исторический максимум цен на газ

В 2014 году Россия принимает решение о реализации «налогового маневра», чтобы заменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты налогом на добычу полезных ископаемых. Для России – это попытка подтолкнуть компании к инвестициям в нефтепереработку. Для Беларуси – повышение цен на импортируемую нефть. Заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков заявил в 2019 году, что убытки белорусских нефтеперерабатывающих заводов от налогового маневра в нефтяной сфере в России составят $ 5,8 млрд (2019-2024 гг).

«В 2014 году цена на газ для Беларуси составила 51,2% от цены, по которой Россия экспортировала газ в «остальной мир», в 2015-ом 61,7%, а в 2016 году – 85,9%, исторический максимум», – пишет директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик в статье «Нефть в обмен на всё».

Лихие 2015-2016 гг.

Падение мировых цен на нефть и валютный кризис в России заставили понервничать всех. Поскольку цены на газ в России и Беларуси отличались, Минск рассчитывался с Москвой за газ по своим «справедливым» ценам. Россия записывала недоплату в долг, который Беларусь не хотела погашать, и сократила поставки нефти. Переговорный процесс завершился компромиссом – соглашение о компенсации потерь для Беларуси через механизм «перетаможки» и погашение накопленного долга за газ. Формула цены на газ осталась прежней, а Минск получил право три года импортировать 24 млн тонн нефти ежегодно.

Четвертая нефтяная

Наступил 2020-й. Россия приостановила поставки нефти в Беларусь. Соглашение по цене на газ было достигнуто за два часа до Нового года. А нефть в Беларусь пока согласился поставлять только российский олигарх, друг Лукашенко Михаил Гуцериев.

Президентские выборы в Беларуси состоятся не позже 30 августа 2020 года.