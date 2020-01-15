Леонид Злотников: Мы приходим к концу «модели» Лукашенко 11 15.01.2020, 9:28

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ЛЕОНИД ЗЛОТНИКОВ

Экономика разваливается.

Министр финансов Беларуси после совещания у Лукашенко заявил, что изменения в бюджет не нужны.

Журналисты «Белсата» спросили экономиста Леонида Злотникова, согласен ли он с утверждением чиновника.

«Наша экономическая модель неэффективна, нежизнеспособна. Мы приходим к концу. Ничего уже не поможет. Россия добьется своего и поднимет цены на нефть. А наша экономика вообще развалится», — утверждает экономист.

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