ГАИ подготовила «сюрпризы» для автомобилистов 4 15.01.2020, 9:37

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ФОТО: KP.BY

Они связаны с соблюдением скоростных режимов.

Кроме открытого наблюдения за участниками дорожного движения, на дорогах страны появятся дополнительные мобильные радары, которые, в частности, в гродненском регионе будут находиться в следующих местах, сообщают naviny.by:

Гродно, улица Тавлая;

дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Гродненском районе);

Гродно, улица Суворова.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».