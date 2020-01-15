закрыть
15 января 2020, среда, 12:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

26 лет назад президент США посетил Беларусь

1
  • 15.01.2020, 9:53
26 лет назад президент США посетил Беларусь

Билла Клинтона встречали под бело-красно-белым флагом.

15 января 1994 года Беларусь посетил 42-й президент США Билл Клинтон.

Его встречали под бело-красно-белым флагом.

Клинтон провел в Минске чуть больше шести часов.

Глава Соединенных Штатов встретился с председателем Верховного Совета Станиславом Шушкевичем, возложил венок на Площади Победы, поздоровался и пообщался с минчанами на проспекте, встретился с молодежью в Академии наук.

Билл Клинтон посетил также Куропаты - место массовых расстрелов во времена сталинского террора, где почтил память погибших.


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский