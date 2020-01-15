26 лет назад президент США посетил Беларусь 1 15.01.2020, 9:53

Билла Клинтона встречали под бело-красно-белым флагом.

15 января 1994 года Беларусь посетил 42-й президент США Билл Клинтон.

Его встречали под бело-красно-белым флагом.

Клинтон провел в Минске чуть больше шести часов.

Глава Соединенных Штатов встретился с председателем Верховного Совета Станиславом Шушкевичем, возложил венок на Площади Победы, поздоровался и пообщался с минчанами на проспекте, встретился с молодежью в Академии наук.

Билл Клинтон посетил также Куропаты - место массовых расстрелов во времена сталинского террора, где почтил память погибших.