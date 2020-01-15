Появилось видео попадания двух ракет в украинский самолет в Иране 15.01.2020, 9:56

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Его подлинность удалось подтвердить.

The New York Times опубликовала видео, на котором предположительно запечатлено попадание двух ракет в самолет Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины», который потерпел крушение над Тегераном 8 января, сообщает «Новая газета». Издание подчеркивает, что ему удалось подтвердить подлинность видео, об этом же пишет The Washington Post.

Газета пишет, что запись выложил на YouTube пользователь из Ирана в ночь на 14 января. По информации издания, видео сделано камерой наблюдения, установленной на крыше здания неподалеку от иранского военного объекта в районе деревни Бидкане в пригороде Тегерана. На записи стоит дата 2019-10-17, однако авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года. Газета связывает это с тем, что в Иране используется персидский календарь, а не григорианский.

the flight #PS752 That #IRGC shot down: we synced this newly-surfaced cctv footage, verified by NYT, showing 2 missiles fired at the commercial plane in half a min; killing 176 aboard. Unbearable to imagine what all of them went through during those secs.pic.twitter.com/wjmVbguQWY — Hadi Nili (@HadiNili) 14 января 2020 г.

На кадрах видно, как по самолету поочередно с разницей примерно в 30 секунд выпускают две ракеты, ни одна из них не сбила лайнер. Согласно записи, спустя еще около минуты судно загорелось и начало падать. Как пишет газета, видеозапись указывает на то, что связь с самолетом была потеряна после удара первой ракеты.

The New York Times была одной из первых, опубликовавшей запись момента попадания ракеты в самолет. Накануне в Иране задержали автора видео для выяснения причин крушения в рамках расследования.

Самолет компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января, в результате погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже Иран признал, что лайнер был непреднамеренно сбит военными страны, его приняли за вражескую цель. Ответственность за произошедшее взял на себя Корпус стражей исламской революции. 10 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о возможном попадании в самолет двух ракет.