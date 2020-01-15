Беларусь начала ремонтировать «Дружбу» 16 15.01.2020, 10:12

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Возможна остановка прокачки нефти.

C 14 по 17 января на участке нефтепровода «Мозырь — Брест-3» будут проходить ремонтные работы. Об этом сообщили в госкомпании «Гомельтранснефть Дружба», которая является оператором белорусского участка нефтепровода «Дружба».

В компании пояснили, что в 2019 году было обследовано 1300 км белорусской «трубы». Международная компания «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный сервис» предоставила отчет с рекомендациями по ремонту дефектов. В итоге белорусский оператор планирует ежемесячно проводить ремонты.

Так, с 14 января «Гомельтранснефть Дружба» приступила к работам на двух участков магистрали «Мозырь — Брест-3», которые характеризуются значительным скоплением однородных дефектов в рамках одной секции трубопровода. Участники находятся в зоне с высокой антропогенной активностью вблизи населенных пунктов и водоемов, что несет существенные экологические риски деятельности предприятия.

Планируется, что ремонт на участке Мозырь- Брест-3 продлится до 17 января, пояснили в «Гомельтранснефть Дружба».

Осуществление ремонтных работ приведет к снижению давления в трубопроводе и частичной остановки перекачки нефти, о чем белорусский оператор уведомил российскую трубопроводную монополию «Транснефть», сообщает tut.by.

Ремонтные работы начались на фоне спора Минска и Москвы по поводу цены на нефть. Пока сырье в Беларусь поступает в минимальном объеме. Поставки осуществляет только компания Михаила Гуцериева. Крупные нефтяные компании отказались от поставок без премии. Беларусь и России также еще не договорились на счет размера тарифа на транзит российской нефти.

Главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что планируется капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», уже идут проектные работы.

Однако официальный представитель российской трубопроводной монополии «Транснефть» Игорь Демин утверждает, что выявленные дефекты на нефтепроводах в Беларуси не требуют остановки прокачки. По его словам, «Транснефть» готова предоставить свои возможности для их устранения.