Белорусский защитник «Аллена» стал первой звездой матча с «Ютой» 15.01.2020, 10:16

Фото: allenamericans.com

Степан Фальковский записал в актив семь бросков, два гола и одну результативную передачу.

Белорусский защитник "Аллен Американс" Степан Фальковский записал в актив семь бросков, два гола и одну результативную передачу и был признан первой звездой матча с "Ютой Гриззлиз"! Результативный выстрел нашего соотечественника в овертайме принес победу хозяевам — 6:5 (ОТ), сообщает pressball.by.

С 61 очком в 42 матчах "Аллен" продолжает лидировать в регулярном чемпионате ECHL, а Степан Фальковский в 30 играх набрал 23 (9+14) очка при 22 минутах штрафа и показателе полезности "+10". Он лучший бомбардир среди защитников команды и второй бомбардир среди всех игроков обороны лиги.