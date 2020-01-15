закрыть
15 января 2020, среда, 12:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ученые объяснили, почему наши предки все время «поворачивали налево»

3
  • 15.01.2020, 10:19
  • 1,577
Ученые объяснили, почему наши предки все время «поворачивали налево»

Археологи обратили внимания на особенности неолитических построек.

Регулярные неолитические поселения Центральной и Восточной Европы возводились по строгим линиям, которые неизменно отклонялись против часовой стрелки. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Plos One. Авторы ее связывают такой поворот с особенностями нашего зрительного восприятия, пишет naked-science.ru.

Ученые из Германии и Словакии исследовали останки поселений культуры линейно-ленточной керамики, которая стала одной из первых и наиболее распространенных в Европе эпохи позднего неолита. Она процветала между 5500 и 4000 годом до нашей эры и оставила целый ряд обнаруженных археологами поселений на территории Венгрии, Словакии, Чехии, Австрии и Германии.

Одна из главных особенностей их строительства — возведение необычно длинных домов, до 30 и более метров. Такие сооружения использовались около 30-40 лет, тем временем новые дома возводились рядом в регулярном порядке. Современные методы радиоуглеродного датирования позволяют определить среди них более старые и новые постройки.

Аэрофотосъемка раскопанной в Словакии неолитической деревни / ©Nils Müller-Scheeßel, Kiel University

Профессор Кильского университета Нильс Мюллер-Шиссель (Nils Müller-Scheeßel) и его коллеги провели такую датировку для неолитического поселения близ городка Врабле на юго-западе Словакии. После этого ученые определили точную ориентацию домов относительно глобального магнитного поля Земли.

Обнаружилось, что каждое следующее «поколение» зданий слегка отклонялось от линий предыдущего, причем неизменно в левую сторону, против часовой стрелки. Заинтересовавшись этой особенностью, ученые рассмотрели археологические данные других центрально-европейских поселений того же периода, везде заметив такое же «вращение».

По их оценкам, приблизительно за 300 лет существования поселения под Врабле отклонение составило почти 30°. С учетом того, что к концу этого периода первые дома уже давно сменили новые, сами жители неолитической деревни вряд ли заметили хоть какие-то изменения в ориентации улиц и стен.

Ученые считают, что сам разворот происходил неосознанно и связан с известной особенностью человеческой психики, которая воспринимает левую и правую стороны неравнозначными. Так, если предложить испытуемым разделить отрезок на две равные части, то в подавляющем большинстве случаев они будут ошибаться, смещая нужную точку слегка левее точного положения.

Ориентация сооружений неолитического поселения относительно магнитного поля Земли. Пары темных отрезков — стены домов длиной от 20 до 30 метров / ©Nils Müller-Scheeßel, Kiel University

Левая сторона вообще, по-видимому, привлекает чуть больше внимания, нежели правая. В крайнем случае так проявляются различные поражения головного мозга, вызывающие полное одностороннее пространственное игнорирование — «синдром неглекта». Соответственно, и слабое предпочтение левой стороны у здоровых людей называется «псевдонеглектом».

Чумная палочка пришла в Европу не с мигрантами с востока: ученые обнаружили древний местный штамм, который разрушил земледельческие сообщества от Румынии до Швеции задолго появления пришельцев.

Мюллер-Шиссель и его соавторы полагают, что именно «псевдонеглект» заставлял неолитических строителей ориентировать каждый следующий дом чуть левее предыдущего. Не имея в руках надежного компаса, они старались выдерживать прямую линию, но незаметно для самих себя поворачивали против часовой стрелки.

Ученые отмечают, что эта особенность позволяет точнее датировать и исследовать древние поселения по отдельным участкам, даже не раскапывая их целиком. В условиях густонаселенных областей Центральной и Западной Европы это может существенно облегчить работу археологов.


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский