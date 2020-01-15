Блогера «Серого кота» в третий раз подряд осудили на 15 суток 7 15.01.2020, 10:36

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Дмитрий Козлов

Процесс над Дмитрием Козловым скрыли от всех.

Блогера и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Козлова, известного как «Серый кот», третий раз подряд приговорили к аресту на 15 суток за декабрьские акции протеста, сообщила «Радыё Свабода» его знакомая Полина Степаненко.

По словам Степаненко, адвокат блогера 14 января узнала, что днем ранее Козлова снова судили, пока он был в заключении в Орше. Никто из его знакомых или представителей активиста о процессе не знал.

На Козлова в целом составили 6 протоколов, его еще ждет процесс 27 января в суде Ленинского района Минска. Наказывают как за участие в акциях, так и за распространение информации о них на Youtube и в Telegram .

«Сам он сказал: «Ждите на майские», - рассказала Степаненко. - Обжаловать, ничего не будет: признает и участие в акциях, и распространение информации в социальных сетях ».

Дмитрий Козлов перестал выходить на связь 26 декабря 2019 года. Соратники по «Европейской Беларуси» говорят, что пять дней пытались узнать у правоохранителей, не задерживали Козлова. Его должны были судить 30 декабря в суде Ленинского района Минска, и только в тот день выяснилось , что блогера задержали 25-го и посадили на 15 суток в изолятор в Орше. Он должен был выйти на свободу 9 января, но выяснилось, что его судили еще раз, пока он отбывал наказание.