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В Москве намекнули на «некрасивое поведение» Лукашенко

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  • 15.01.2020, 10:48
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В Москве намекнули на «некрасивое поведение» Лукашенко
Фото: Коммерсант

Нефтяной конфликт набирает обороты.

Тема прекращения поставок российской нефти в Беларусь вызывает повышенный интерес у аналитиков.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, Минск может покупать альтернативную нефть, которая все равно будет российской, только уже дороже.

Он подчеркнул в комментарии 360tv.ru, что цена российской нефти для Беларуси является льготной, хотя она и выше, чем для российских регионов.

В целом заявления белорусского правителя политолог назвал «некрасивым поведением» и шантажом.

По прогнозу Мартынова, ни одна из названных Минском стран (Азербайджан, Казахстан, Польша, Украина, страны Балтии) не предложит цену ниже российской, а это означает, что Лукашенко в итоге пойдет на уступки и получит за это от Москвы традиционные небольшие «поблажки и компенсации».

Точку в этом вопросе не удалось поставить не только профильным министерствам и ведомствам, но и правителям, у каждого из которых «своя правда».

В то же время, по данным российских СМИ, руководство РФ «рекомендовало» крупнейшим нефтекомпаниям пока воздержаться от поставок нефти в Беларусь.

Исключение сделано лишь для группы компаний Михаила Гуцериева, у которого тесные отношения с Лукашенко.


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