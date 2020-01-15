закрыть
15 января 2020, среда, 12:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Эксперт: «Белнефтехим» может начать поднимать цены на топливо два раза в неделю

11
  • 15.01.2020, 10:58
  • 2,820
Эксперт: «Белнефтехим» может начать поднимать цены на топливо два раза в неделю

Как будут расти цены на топливо в 2020 году?

Что будет в ближайшее время с ценами на автомобильное топливо в Беларуси? Какие факторы повлияют на стоимость топлива? И какими темпами могут расти розничные цены на бензин на АЗС? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал экономический эксперт Алексей Авдонин.

- В связи со сложным ведением переговоров по поставке нефти в Беларусь из России у многих белорусов возникают переживания в отношении роста цен на автомобильное топливо в 2020 году. Однако надо отметить, что сейчас концерн «Белнефтехим» предпринимает все возможные меры для недопущения каких-либо ценовых скачков и обеспечения плавного повышения стоимости топлива по той стратегии, которая была заявлена ранее в 2019 году. То есть, традиционно это повышения по 1 копейке .

Да, мы видим, что в декабре 2019 года темпы этого увеличения розничных цен усилились. В последнее время почти каждую неделю был рост на 1 копейку.

Вместе с тем создавать сейчас ажиотаж вокруг будущих цен на автомобильное топливо не стоит. В действительности идут переговоры на уровне правительства, руководства страны по поставке нефтересурсов. На текущий момент наши НПЗ получили временные объемы нефти по нормальным ценам и какого-то резкого скачка в стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке ожидать не стоит.

При этом надо понимать, что в настоящее время из-за конфликта между США и Ираном мировые цены на нефть резко возросли. И изначально при формировании цены нефти для Беларуси учитывается в том числе и мировой тренд подорожания нефти.

В результате, естественно, «Белнефтехим» вынужден будет повышать цены в соответствии с этим ростом мировых цен на нефть. Но не надо привязывать переговоры между Беларусью и Россией к этому возможному повышению цен на нефтепродукты в нашей стране. Скорее всего, рост цен на топливо в Беларуси будет связан исключительно с ростом мировых цен на нефть из-за конфликтной ситуации между США и Ираном.

Каким будет темп повышения цен на бензин в Беларуси в ближайшие месяцы? Однозначно цены будут расти. Не исключено даже, что в первом квартале они будут повышаться гораздо интенсивнее, чем это было в декабре 2019 года.

Но, думаю, власти не будут допускать резкого повышения. Рост будет на 1-2 копейки. Но просто повышать цену топлива будут чаще - раз в неделю, а иногда, возможно, и два раза в неделю. Потому что люди привыкли уже к этому постепенному повышению. Если будет резкий рост цен на топливо, то возможно проявление различных форм возмущения со стороны автовладельцев.


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский