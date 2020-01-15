Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде 15.01.2020, 11:19

Арина Соболенко

Mark Brake/Getty Images

Там белорусская теннисистка сыграет с Симоной Халеп.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила в 1/8 финала турнира в Аделаиде, Австралия, американку Бернарду Перу и теперь в четвертьфинале сразится со второй сеяной состязаний Симоной Халеп, пишет "Прессбол".

WTA Premier. Аделаида, Австралия

Призовой фонд — 782 900 долларов

Одиночный разряд. 1/8 финала

Арина Соболенко (12 ВТА, Беларусь, 6) — Бернарда Пера (70 ВТА, США) — 7:6 (7:4), 6:2