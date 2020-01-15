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Гопник

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  • Телеграмм-канал «Баста»
  • 15.01.2020, 11:38
  • 2,019
Гопник

Небольшой урок уличного слэнга.

Слово «гопник» появилось в языке жителей Беларуси лет 30 назад и, в отличие от многих других жаргонных терминов, закрепилось. Обозначает представителя малообразованной городской прослойки низкого социального статуса. Почему закрепилось, думаем, понятно. Гопник у нас у власти. Сколько не пробовали наемные политтехнологи перевоспитать его – не получалось.

Как отличить гопника? Самый простой способ – по необоснованным «понтам». Это еще одно слово, оставшееся с тех-же времен. Обозначает стремление покрасоваться, произвести сильное впечатление на кого-либо. Подобное поведение - не только прямое следствие недостатка знаний, но и иногда единственный способ выживания подростка с городской окраины. «Взять на понт» - убедить противника, что ты круче, чем он – это возможность избежать драки, в которой можно потерпеть поражение.

Но использовать этот способ без «прокачки скиллов» долго невозможно. Рано или поздно окружающие понимают, что за «понтами» ничего нет. И тогда бедолага получает сполна – в том числе, и за старые грехи.

Ремонт «Дружбы», угрозы закупки нефти в Казахстане, Латвии (это кто-нибудь серьезно вообще воспринимает?), Азербайджане, заявления о том, что мы обойдемся без российских энергоресурсов – это «понты». Старые, которые все сто раз слышали. Они уже не работают. Это «треп» - пустая болтовня, никому не интересный монолог. Тот, кому он адресован, в общем-то давно знает, что за этими словами ничего нет. Там, в Кремле, ведь представители похожей субкультуры сидят. Сначала они просто снисходительно улыбались в ответ на поведение минского гопника, списывали на детство в колхозе. Ну не научили в свое время дурака понятиям, бывает. Потом, когда «кидалово» приобрело промышленный масштаб, пробовали «ставить на счетчик», «дать ума». Обойдемся уже без расшифровки, смысл понятен.

Как поступает гопник в такой ситуации? Умный делает выводы, ищет союзников, договаривается. Среднего интеллекта – «дает деру», убегает, если есть куда. Глупый или «двинутый» - прикидывается «фраером» и продолжает «гнать по-черному» . Финиш однозначен только в последнем случае. Вилы такому фраеру обеспечены. В остальных случаях возможны варианты.

Как думаете, что выберет минский гопник?

Телеграмм-канал «Баста»


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