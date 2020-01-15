Правительство РФ поручило отменить первую льготу по налогу на добычу нефти 15.01.2020, 11:52

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К чему это приведет?

Правительство России поручило отменить пониженную ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, которые за свой счет осуществляют поиск и разведку разрабатываемых ими месторождений, сообщил РБК представитель Минфина РФ. Льгота вводилась для компенсации расходов недропользователей, открывших и разведавших месторождения до 2001 года.

Отменить льготу поручила правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, сообщил РБК представитель Минфина. Поправки в Налоговый кодекс планируется внести в правительство до 1 апреля. На портале проектов нормативных правовых актов появилось уведомление о начале разработки проекта. О конкретном сроке отмены льготы говорить рано, уточнил представитель Минфина.

Понижающий коэффициент 0,7 ввели в 2002 году после перехода от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы к взиманию НДПИ. Ранее от отчислений были освобождены компании, разведывающие запасы за свой счет или полностью возмещавшие расходы государства на разведку. После перехода к НДПИ льгота позволила сохранить преференции для таких структур и возместить издержки на поиск и разведку месторождений до 2001 года.

Почему льгота исчерпала себя

Льгота вводилась исключительно для компенсации расходов компаний и не создает стимулов для поиска и разведки новых месторождений, указал Минфин в обзоре бюджетных расходов. «Цель предоставления льготы уже достигнута, сейчас целесообразно ее отменить», — сказал РБК представитель министерства.

По данным Минфина, сейчас этой преференцией пользуются лишь три налогоплательщика [названия компаний не раскрываются], и около 99% выпадающих доходов бюджета приходится на льготу при добыче нефти. В 2018 году льгота была предоставлена всего для 11 участков (лицензий), а объем выпадающих доходов бюджета превысил 1 млрд руб.

С применением пониженной ставки налога было добыто всего 509 тыс. т нефти в 2018 году. Это около 0,1% добычи в стране, прокомментировала РБК директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. Воспользоваться льготой смогли немногие, в основном совместные предприятия, созданные в 1990-х, пояснила эксперт. «На практике возникло много споров и судебных разбирательств о том, что считать разведкой месторождений за счет собственных средств», — сообщила Козлова.

Общий объем налоговых льгот только при добыче нефти Минфин предварительно оценивал в 1,6 трлн руб. за 2019 год. К 2033 году они достигнут астрономических 2,3 трлн руб., а доля льготируемой добычи нефти в России практически удвоится и составит 90%, сообщил директор налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Прецедентная отмена

«Тем не менее отмена действующей льготы — это прецедент, такого еще не было», — указала Козлова. — Сейчас идет процесс инвентаризации налоговых льгот, и логичнее было бы оценить эффективность и востребованность пониженной ставки НДПИ в рамках инвентаризации, а не отдельно ее отменять».

Сейчас завершен первый этап инвентаризации запасов нефти и оценки льгот, рассказал ранее РБК министр энергетики Александр Новак. Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т, а рентабельными для добычи — менее чем в 70% этих запасов.

Сформировать критерии предоставления льгот планируется на втором этапе. «Раньше льготы предоставлялись дискретно, точечно, а сейчас мы хотим систематизировать эту работу. Мы хотим оцифровать всю нефтянку, компании говорят, что это можно сделать за два-три года», — пояснил Новак.

Доля рентабельных запасов в 62% говорит о значительном объеме запасов, в добыче которых будут заинтересованы компании, подчеркнул Сазанов в интервью «Коммерсанту». «В этом случае просить какие-то дополнительные льготы по меньшей мере преждевременно. Мы можем в принципе в ближайшие пять лет ничего не менять», — уверен директор налогового департамента Минфина.

Отмена льготы на разведку месторождений за свой счет — чувствительный, но не острый вопрос для бизнеса, прокомментировал РБК заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «Норма действительно в какой-то мере устарела — появление этой льготы было частью реформы налогообложения еще 2001–2002 годов, тогда как большинство действующих льгот по НДПИ появились после 2007 года», — отметил эксперт. «В условиях новой реформы отказ от подобных норм вполне ожидаем. Но это не делает менее актуальной необходимость налогового стимулирования разведки нефти, прежде всего путем вычета из налога на прибыль», — пояснил Белогорьев.

Представители Минэнерго и ЛУКОЙЛа отказались прокомментировать РБК планы по отмене льготы. НОВАТЭК не пользуется этой преференцией, сообщила РБК пресс-служба компании. Минприроды, а также крупнейшие добывающие компании «Газпром», «Роснефть» «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «РуссНефть» не ответили на запросы РБК.