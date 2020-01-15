83-летнего Яна Гриба оштрафовали за защиту независимости Беларуси 15.01.2020, 12:10

Архивное фото «Радыё Свабода»

На суде патриот рассказал все, что думает об этих «процессах».

Октябрьский суд Минска 15 января оштрафовал на 810 рублей 83-летнего Яна Гриба за участие в протестах против интеграции Беларуси с Россией, сообщает «Радыё Свабода».

По словам милиционера, Гриб участвовал в акции 21 января и появился на Октябрьской площади в 14.00. Гриб утверждал, что приехал на Октябрьскую площадь в 16.00, чтобы встретиться с Павлом Северинцем. В то время протестующие уже расходились.

На суде Гриб сказал, что суды над участниками акций за независимость напоминают ему тридцатые годы, и теперь судят всех людей, которым небезразлична Беларусь.

Яна Гриба часто можно увидеть на акциях оппозиции в Минске.

Он родился в 1936 на Полесье. Был летчиком военной авиации на Дальнем Востоке. Комиссован по состоянию здоровья, приехал в Минск. Окончил физический факультет БГУ, работал преподавателем в разных училищах, из которых его неоднократно увольняли за демократические взгляды.

25 марта 2017 года фото с насильственным задержанием 80-летнего участника мирной акций на День Воли в Минске облетели мировые медиа. Гриба номинировали на получение памятного знака имени Виктора Ивашкевича.