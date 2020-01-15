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83-летнего Яна Гриба оштрафовали за защиту независимости Беларуси

  • 15.01.2020, 12:10
83-летнего Яна Гриба оштрафовали за защиту независимости Беларуси
Архивное фото «Радыё Свабода»

На суде патриот рассказал все, что думает об этих «процессах».

Октябрьский суд Минска 15 января оштрафовал на 810 рублей 83-летнего Яна Гриба за участие в протестах против интеграции Беларуси с Россией, сообщает «Радыё Свабода».

По словам милиционера, Гриб участвовал в акции 21 января и появился на Октябрьской площади в 14.00. Гриб утверждал, что приехал на Октябрьскую площадь в 16.00, чтобы встретиться с Павлом Северинцем. В то время протестующие уже расходились.

На суде Гриб сказал, что суды над участниками акций за независимость напоминают ему тридцатые годы, и теперь судят всех людей, которым небезразлична Беларусь.

Яна Гриба часто можно увидеть на акциях оппозиции в Минске.

Он родился в 1936 на Полесье. Был летчиком военной авиации на Дальнем Востоке. Комиссован по состоянию здоровья, приехал в Минск. Окончил физический факультет БГУ, работал преподавателем в разных училищах, из которых его неоднократно увольняли за демократические взгляды.

25 марта 2017 года фото с насильственным задержанием 80-летнего участника мирной акций на День Воли в Минске облетели мировые медиа. Гриба номинировали на получение памятного знака имени Виктора Ивашкевича.


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