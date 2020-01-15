Двойной тариф: как ГАИ устанавливает две камеры фотофиксации в одном месте 15.01.2020, 12:53

Законно ли это?

Белорусские автолюбители с настороженностью относятся к камерам фотофиксации, и не зря, так как эти устройства порой могут удивлять. И не очень приятно.

Читатель Автобизнеса Сергей рассказал свою историю: "Ездил недавно в Минск и попал под камеру. Ехал с превышением, понятное дело - ждал "письмо счастья". Оно пришло, исправно его оплатил, но вот чего не ждал, так это второго письма за то же самое нарушение, но с другой камеры в том же месте в одно и то же время. Законно ли это? И что делать дальше?"

Как такое могло получиться?

Откровенно говоря, после прочтения обращения нашего читателя возникла мысль, что это какая-то ерунда, так не бывает. Но, получив копии постановлений ГАИ, мы немало удивились. Посмотрим вместе.

Как видим, 17 декабря 2019 года в 8 часов 49 минут было вынесено постановление о том, что 15 декабря 2019 года в 19.37 на Партизанском проспекте, 178, водитель допустил превышение скоростного режима на 15 км/ч. Итог - штраф 0,5 базовой величины. Водитель с постановлением согласен и оплачивает наложенный на него штраф.

Через некоторое время он получает второе "письмо счастья", в котором также находилось постановление о привлечении его к административной ответственности за нарушение скоростного режима, зафиксированного автоматическими средствами.

Данное постановления является, по сути, "новогодним подарком", так как вынесено оно 31 декабря 2019 года. По описательной части выходит, что водитель 15 декабря 2019 года в 19.37 находился на Партизанском проспекте, 178, и допустил превышение скоростного режима на 16 км/ч. Итог - опять штраф в размере половины базовой.

Получается, что в один и тот же день в одно и то же время и в одном месте камеры зафиксировали нарушения. Радары одинаковой модели, но номера у них разные, фотографии разные, номера постановлений и даты их вынесения тоже разные, а значит, это два разных нарушения. И вот почему.

Во-первых, в одном и том же месте две разные камеры не располагают. Это сделать, конечно, можно физически, но мы такого пока не видели. Однако если вдруг "мастера" установки камер действительно поставили в одном месте несколько приборов, то каждый из них будет фиксировать свои нарушения в отдельности. То есть будут вынесены разные постановления.

Если внимательно рассмотреть фотографии в постановлениях, то видно, что по отношению к расположению камеры в первом случае автомобиль движется справа налево, во втором, наоборот, слева направо.

Учитывая, что время и место совершения нарушений одинаковые, то получается, что по разные стороны дороги расположены одновременно две камеры. Но это одно нарушение, а наказаний - два, так как результатом будут два разных постановления о наложении административного взыскания и два штрафа.

Попался на камеру, а потом развернулся и попался еще раз

Сергей (машина оформлена не на него) обращался в местную ГАИ с просьбой разъяснить ситуацию, но внятных объяснений не получил.

"Я обратился в ГАИ с этими постановлениями. Инспектор звонил несколько раз в Центр фиксации правонарушений в Минске. Одной из версий было то, что я якобы попался на камеру за превышение, а затем развернулся - в пределах одной минуты - и опять попал на эту же камеру за превышение скорости.

Это полный бред: если бы так было на самом деле, то при развороте та же камера зафиксировала бы "номер" автомобиля сзади, а не спереди - только если камера автоматически не поворачивается куда ей нужно. А она не поворачивается, это точно. Да и номера камер разные. То есть их было две в одном месте, просто с разных сторон дороги. Я так ничего и не добился, плечами пожимают - и все. Жалуйтесь, мол, официально, если хотите".

Может, это технический сбой? Как нам известно, номера постановлениям присваиваются автоматически, и если их сравнить, то разбежка в цифровом значении очень велика, чтобы зафиксировать что-то в одно время в одном месте. Опять же смотрим фотографии - они сняты с разных направлений.

Может, система зафиксировала второе нарушение в другое время, но каким-то образом дату и время "взяла" из предыдущего (первого) постановления? Странная тогда система. Да и, по словам Сергея, на данном автомобиле он был в Минске только один раз. В любом случае гадать можно сколько угодно, а разбираться нужно. И если выяснится, что несколько камер фотофиксации располагают в одном месте, то тогда уж извините.

Статья 10.3 ПИКоАП

51. Если физическое лицо не согласно с привлечением его к административной ответственности в порядке, предусмотренном частью 31 настоящей статьи, и подало об этом письменное заявление в Государственную автомобильную инспекцию по месту жительства в течение одного месяца со дня получения копии постановления о наложении административного взыскания, а также в случае опротестования такого постановления данное постановление утрачивает силу в день получения указанного заявления (протеста). В дальнейшем административный процесс по данному факту ведется в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, с учетом положений статьи 4.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и части 5 статьи 2.7 настоящего Кодекса.

Редакция Автобизнеса разъяснила автолюбителю порядок и сроки обжалования таких постановлений, что он пообещал сделать в скором времени.