Газовые потоки Путина на грани фола 2 Александр Коваленко, sprotyv.info

15.01.2020, 13:18

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Россия протягивает трубы себе же в убыток.

Конец 2019-го стал для газового направления России крайне болезненным, ведь Кремлю не удалось заставить Украину играть по своим правилам в вопросах транзита газа через ГТС, а проект газопровода «Северный поток-2» и вовсе завис в воздухе, в связи с введением санкций США. Вследствие этого начало 2020-го кремлевской пропаганде пришлось приукрашивать надуманными успехами, такими как запуск «Турецкого потока» в Европу и встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

И, если верить российским нарративам, на газовом плацдарме у «мировой бензоколонки», как в свое время РФ окрестил сенатор Джон МакКейн, не все так плохо. Вроде, как и газ в ЕС пошел по “Турецкому потоку”, да и Германия устами Ангелы Меркель заверила российского коллегу в неизменности приоритета на реализацию «Северного потока — 2».

Однако это все напускное благополучие газового плацдарма не может скрыть той черной дыры, что из себя представляют газовые проекты Кремля в финансовом аспекте.

Например, если говорить о недавно запущенном с помпой «Турецком потоке», то это проект который обошелся россиянам отнюдь не в заявленные $7 млрд (озвучиваемая стоимость прокладки газопровода по дну Черного моря), а более чем в $20 млрд (прокладка с учетом сухопутного маршрута от Ямальского полуострова). При этом, $13 млрд это убытки «Газпрома» которые будут погашать за счет российских налогоплательщиков.

Но интереснее то, что с учетом того, во сколько обошлось строительство «Турецкого потока» России, а так же его обслуживание, окупится он не ранее чем через 50 лет. Если конечно вообще будет иметь возможность на окупаемость…

Дело в том, что не успела Россия запустить вторую нитку газопровода, поставляющую «голубое золото» в ЕС, как заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл в интервью Болгарскому национальному радио заявил, что Америка выступает против второй линии газопровода «Турецкий поток».

То есть «ТП», так же само как «Северный поток-2» сейчас и «Южный поток» до этого, постигнет одна и та же судьба. А средства ведь уже вложены и назад их не вернуть. Да еще и газ в Турцию по первой нитке поставляют со скидкой, дабы та не выступала против транзита.

А потому, вряд ли можно запуск «ТП» отнести к успехам России на газовом плацдарме, но раз уж упомянули «Северный поток-2», то, как обстоят дела там?

А у «СП-2», как говорится, воз и ныне там – на расстоянии в 160 км от сухопутной части газопровода. При этом, после переговоров с канцлером Германией Ангелой Меркель, президент России Владимир Путин, заручившись, по сути, ее поддержкой, объявил о переносе газопровода «Северный поток-2» на первый квартал 2021 года.

Удивительно прозвучали его слова, после того как глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что Россия самостоятельно завершит строительство газопровода в течение нескольких месяцев. Хотя, с другой стороны, понятие «несколько» это ведь все, что больше пары, а потому в равной степени может быть и 3, и 7, и 27…

Интересно в истории с самостоятельной подкладкой «Северного потока-2» Россией и то, что это еще и дополнительная нагрузка на бюджет. Ведь для данных работ намерены задействовать судно «Академик Черский», которое не готово к осуществлению трубоукладки и на дооборудование которого потратят $14 млн. Но это только начало очередного большого распила, мегапроекта который, также как и “Турецкий поток”, должен был окупиться не раньше чем через 50 лет. А с нынешними раскладами явно этот срок будет превышен.

В итоге, Россия бахвалится на проектах, с одной стороны полуживых и убыточных, с другой, имеющих перспективу окупаемости, выходящую за пределы жизненного срока любого из их инициаторов. В чем же тогда суть?

Безусловна суть в энергетическом контроле над Европой и проникновении для последующего манипулирования и шантажа. В принципе, прекрасно всем известная стратегия РФ, взятая по наследству от СССР. Вот только в отличие от СССР, Россия, протягивая свои трубы по всему миру, себе же в явный убыток, значительно быстрее своего предшественника «протянет ноги».

Александр Коваленко, sprotyv.info