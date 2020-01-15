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Соболенко: Я стараюсь бороться

  • 15.01.2020, 13:24
Соболенко: Я стараюсь бороться

Белорусская теннисистка рассказала, что ее отец всегда хотел, чтобы она стала первой ракеткой мира.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко впервые после смерти отца высказалась об этой трагедии публично на турнире в Аделаиде (Австралия), сообщает cайт minsknews.by.

— Это было неожиданно. Отец был молод, ему было всего 43, — сказала Соболенко после матча 1/16 финала с китаянкой Се Шувэй. — Я не хотела об этом рассказывать, но думаю, что люди должны знать. Я стараюсь бороться, потому что отец хотел, чтобы я стала первой ракеткой мира. Я делаю это для него, это то, что помогает мне оставаться сильной.

Теннисистка рассказала, что из-за трагедии в семье было крайне сложно собраться с мыслями в предсезонье и тренироваться, но она старалась не думать ни о чем.

— Тяжело было покидать родных, ведь они оказались в очень сложной ситуации. Я не могла их оставить, но мне как-то нужно было ехать на турниры. Я не была в восторге от того, что мне нужно играть. Просто делала то, что должна, — призналась спортсменка.

Напомним, 15 января на кортах Аделаиды Арина Соболенко (12 WTA) встречается с американкой Бернардой Пера (70 WTA) в 1/8 финала теннисного турнира Австралии.


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