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Путин анонсировал референдум о поправках в Конституцию

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  • 15.01.2020, 13:43
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Путин анонсировал референдум о поправках в Конституцию

Поправки предусматривают перераспределение полномочий между органами власти в РФ.

Президент РФ Владимир Путин потребовал провести в России референдум по предложенному им пакету изменений в Конституцию. Об этом он заявил, выступая с посланием к Федеральному Собранию, сообщает РБК.

Первая поправка предусматривает, что в России требования международного законодательства и договоров могут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции РФ, сообщает «Интерфакс».

Вторая поправка запретит губернаторам, сенаторам и депутатам Госдумы, премьер-министру, вице-премьерам и министрам иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать в другой стране.

Также Путин согласен обсудить исключение слова «подряд» в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. Он отметил, что не считает это изменение принципиальным, но не возражает против этого. Также Путин призвал прописать в основном законе в качестве требований для кандидата на пост президента страны постоянное проживание в России не менее 25 лет.

Еще Путин назвал ряд предложений, касающихся изменений в госуправлении. В частности, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать назначение премьер-министра, вице-премьеров и министров, причем, президент не сможет их отклонить.

При этом президент РФ должен иметь право отправлять в отставку премьера, министров и судей Конституционного и Верховного судов, а также руководить силовыми ведомствами. Совфед он предложил наделить правом увольнять федеральных судей, а Конституционный суд - правом проверять законопроекты до того, как их подпишет президент.

Путин также предложил закрепить в Конституции РФ статус и роль Госсовета.

«За прошедшее время Госсовет показал свою эффективность… Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующие статус и роль Государственного Совета», — сказал Путин.

В целом, по его мнению, Конституция не нуждается в изменениях. Однако, с учетом многочисленных вопросов и предложений Путин предложил обсудить эти поправки и вынести их на референдум.


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