«Парковка оказалась дороже отдыха» 1 15.01.2020, 14:42

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Где в аэропортах оставлять машину, чтобы так не произошло.

История белорусов, которым парковка в Национальном аэропорту Минск обошлась дороже, чем отдых на курорте, вызвала немало откликов. В самом же аэропорту рассказали, что такое происходит не впервые. Автомобилисты заранее не интересуются, в каком месте и за какую цену они оставят машину, а по приезде на аэровокзал не уточняют это, потому что спешат на рейс.

Портал tut.by решил наглядно показать, сколько может стоить парковка в разных местах аэропорта, а также посмотрел цены в аэропортах соседних стран, куда наши соотечественники часто ездят на машинах.

«Спросите про цену, прежде чем оставить машину и улететь на курорт»

Напомним, пожилая супружеская пара оставила на 11 дней свой VW на гостевой стоянке аэропорта, где действуют высокие тарифы. По приезде им выдали чек на 2780 рублей. В итоге парковка обошлась им дороже, чем отдых в Египте. Водитель платить отказался: мол, он не знал, что стоянка такая дорогая.

— Такие ситуации на наших паркингах иногда происходят. Мы считаем, что автомобилисты проявляют беспечность, когда оставляют свой автомобиль на стоянке, не узнав предварительно, сколько на ней обойдется хранение машины, — говорят в Национальном аэропорту Минск.

Работники аэропорта говорят, что такие казусы происходят с людьми разного возраста, а не только с пожилыми белорусами, которые не умеют пользоваться интернетом и пеняют, что именно из-за этого они не поняли, как платить за стоянку.

— Информацию о тарифах можно узнать не только через интернет, но и по телефону — сотрудник отвечает круглосуточно. На въезде на аэровокзал на стойке есть кнопка HELP — через нее можно связаться с сотрудником и узнать, куда лучше стать. Внутри, возле шлагбаума каждой стоянки, есть стенд, на котором указана цена на парковочные услуги. К тому же на каждой стоянке круглые сутки находятся парковщики — спрашивайте, если что-то неясно.

В Национальном аэропорту Минск стоянки поделены на зоны, стоимость хранения авто на них отличается и зависит от расстояния до здания аэропорта. По такому же принципу тарифицируются стоянки и в аэропортах других стран.

Кроме того, в аэропорту можно за 10 рублей забронировать место для машины. При бронировании сутки хранения авто будут стоить 6 рублей. Однако летом мест под бронь может не оказаться.

Кстати, в Национальном аэропорту рассказали, что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы цены на въезде на аэровокзал обозначались более ярко.

Сколько стоят парковки в популярных среди белорусов аэропортах

Журналисты узнали, как обстоят дела с парковками в аэропортах соседних стран, куда белорусы часто приезжают на автомобиле. Отметим, что о бесплатных стоянках ни один из аэропортов не сообщает. Зато они оповещают о штрафах и пенях за нарушение правил парковки, грозят принудительной эвакуацией авто нарушителя, которую он потом и оплатит. Но есть и бонусы: бесплатная стоянка для инвалидов, подкачка шин и зарядка севшего аккумулятора, быстрая регистрация.

Литва. Аэропорт Вильнюса

Авто здесь можно оставить на нескольких плоскостных стоянках для краткосрочной и длительной парковки, а также многоуровневом паркинге. Площадки тоже поделены на зоны — они определяют цену парковки и расстояние до терминала вылета аэропорта.

С ценами на услуги парковки можно ознакомиться на сайте компании, которая занимается стоянками. Забронировать машино-место на длительной парковке можно заранее через сайт.

Самая дорогая стоянка: краткосрочная Блиц+ и Блиц. Находится на центральной площади возле входа в аэропорт. Стоимость хранения авто за сутки — от 59 и 39 евро соответственно (или в пересчете на белорусские 139 и 92 рубля). Цена зависит от выбранного времени парковки, причем в «плюс» входит мойка авто внутри и снаружи.

Самая дешевая автостоянка аэропорта — EKO. Находится она на ул. Даряус ир Гирeно, 53, до аэропорта надо будет идти около 10 минут. Парковка до одного часа стоит там два евро (почти пять белорусских рублей), до 24 часов — шесть евро (14 белорусских рублей).

Также в вильнюсском аэропорту есть зона Kiss & Fly — для кратковременной остановки авто и высадки пассажиров. Каждому водителю, который хочет попасть к терминалу вылета и высадить пассажиров, разрешено проехать на пандус и бесплатно остановиться не более чем на 10 минут в течение часа. Если время будет превышено, то надо будет оплатить: за нахождение в зоне в течение 11−20 мин. — четыре евро, 21−40 мин. — восемь евро, 41−60 мин. — 12 евро, каждый следующий час — 12 евро.

Россия. Москва, аэропорт Шереметьево

На сайте ООО «Шереметьево Паркинг» подробно расписано, какие парковки ближе всего к определенному терминалу аэропорта. На привокзальной площади аэропорта для выгрузки и посадки пассажиров автомобиль может находиться возле терминала B не более 10 минут, терминалов D, E, F — не более 15 минут: предполагается, что этого времени достаточно на выгрузку и посадку пассажиров. Если водитель нарушил правило, то с него берут повышенную оплату: нахождение авто в терминале B сверх лимита рассчитывается по тарифу 3000 руб./час, в терминалах D, E, F — 1000 руб./час.

Самый «крутой» многоуровневый паркинг, находится в 1−2 минутах ходьбы от терминала D. Машино-место обойдется на нем в 800 росс. рублей в сутки (почти 28 бел. рублей), после четвертых суток стоянки стоимость услуги снижается. Стоянка автомобиля от одного до четырех часов стоит там 200 росс. рублей в час (почти семь бел. рублей).

Самая дешевая в Шереметьево парковка — Р12. Она отдалена от терминалов и расположена на Новом шоссе. Между парковкой и терминалами каждые полчаса курсирует шаттл. Время в пути — 7−10 минут. Тариф на хранение авто разработан посуточный — 150 росс. рублей (чуть больше пяти бел. рублей).

Лица с ограниченными возможностями пользуются местами для парковки специальных автомобилей бесплатно.

На парковке бесплатно могут помочь запустить двигатель, если за время отсутствия автовладельца в машине сел аккумулятор, а также подкачать шины.

Украина. Киевская область, аэропорт Борисполь

Первые 10 минут парковки бесплатные на всех стоянках аэропорта.

Недалеко от входа в здание аэропорта к терминалу D есть многоуровневый четырехэтажный паркинг. На 1−2-м его этажах можно оставить авто на долгосрочную стоянку (стоит 300 гривен, на 2−3-м этажах — оплата машино-места почасовая (стоит 30 гривен, или почти 3 бел. рубля).

На плоскостных стоянках цена за час хранения авто — от 15 до 20 гривен.

Самая дорогая долговременная стоянка в Борисполе обойдется в 300 гривен, или почти 27 бел. рублей в сутки. Кратковременная — 40 гривен, или 3,5 бел. рубля в час.

Самое дешевое хранение авто стоит здесь в час 15 гривен, или 1,30 бел. рублей, в сутки — 100 гривен, или почти 9 бел. рублей.

Право бесплатной парковки транспортных средств имеют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью.

Забронировать и оплатить место для авто в аэропорту Борисполь нельзя. Сотрудник парковки пояснил, что в этом нет необходимости: «Места всегда есть».

Польша. Варшава, аэропорт имени Фредерика Шопена

В аэропорту есть два многоэтажных паркинга и одноуровневые стоянки. На проезжей части перед залом вылета авто может остановиться в зоне Kiss & Fly, при этом первые семь минут парковки бесплатны, дальше придется платить. В зоне нельзя оставлять автомобиль без присмотра: пустую машину отбуксируют за счет владельца, это стоит 500 злотых, или 277 белорусских рублей.

Самая дорогая парковка аэропорта — Premium, первый час обойдется в 30 злотых (почти 17 бел. рублей), последующие — в 15. Первые сутки хранения авто стоят 195 злотых (108 бел. рублей), в последующие цена снижается. Парковочный билет с этой стоянки дает пассажиру право воспользоваться преимуществом быстрой проверки безопасности в аэропорту.

Из дешевых здесь две стоянки. На одной из них стоимость хранения авто от 1 до 5 суток составит 220 злотых (122 бел. рубля), на второй — 50 злотых (28 бел. рублей) за ночь и 5 злотых за час.