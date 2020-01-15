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Активистка из Витебска: Каждый сейчас должен стать на Площади и сказать «нет» интеграции

  • 15.01.2020, 15:30
Активистка из Витебска: Каждый сейчас должен стать на Площади и сказать «нет» интеграции
Фото: svaboda.org

Елена Янушковская рассказала, почему сделала свой выбор.

В Витебске будут суды не только за акции протеста, но и за призывы к ним.

С 15-го января в Витебске начались суды над участниками акции против «углубленной интеграции» и в поддержку независимости Беларуси, которая прошла 29 декабря прошлого года, сообщает «Радыё Рацыя».

Но административные дела по статье 23.34 КоАП витебские милиционеры начинают не только за участие, но и за призывы поддержать сторонников суверенитета страны.

Протокол, составленный за репост объявления об акции 29 декабря на своей странице в «Фейсбуке», получила жительница Витебска Наталья Спиридонова.

Причем протокол она получила по почте 14 января, а суд, как написано в документе, прошел еще 9-го. Состоялся ли судебный процесс на самом деле, Наталья Спиридонова не знает. По крайней мере, никаких бумаг из суда она не получала.

Подобный протокол получила и витебская активистка и блогер Елена Янушковская. Ее также обвинили в том, что она «агитировала горожан присоединиться к акции в социальных сетях». Дату суда за это блогер не знает, но убеждена, что все сделала правильно.

«Каждый человек, каждый белорус должен защищать свою страну. И каждый должен стоять на Площади и кричать свое «Нет!». Знаю, что многие люди считают так же, как и я. Но не все они готовы сказать об этом громко, бороться с этим. Я же больше терпеть не хочу», — рассказала Елена Янушковская.

За участие в витебской акции в поддержку государственной независимости Елену Янушковскую будут судить 21 января. На прошлой неделе ее дважды оштрафовали за участие в минских протестных акциях 20 и 21 декабря: ей присуждены два штрафа по 30 базовых величин (810 рублей) каждый.


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