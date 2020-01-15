Ремонт «Дружбы»: что будет с транзитом нефти? 10 15.01.2020, 15:54

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Решение Минска не стало неожиданностью для соседей.

В Беларуси начали ремонтировать нефтепровод «Дружба». В России знают об этих работах и не ждут прекращения транзита углеводородного сырья в Европу, пишет Александр Ярошевич в статье на сайте naviny.by.

Все идет по плану?

«Гомельтранснефть Дружба» разработала план-график ремонтов на магистральном нефтепроводе, по которому российская нефть прокачивается в Беларусь и Европу.

Как сказано на сайте государственной компании, работы будут проводиться ежемесячно и «сопряжены со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти».

В прошлом году было проведено обследование 1300 км линейной части трубопроводов. Аудиторы, в частности, проводили диагностику магистрального нефтепровода «Мозырь — Брест-3» и предоставили отчет по устранению дефектов.

С 14 января начался ремонт наиболее опасных участков (17-й и 30-й км). Оба расположены возле насосной станции «Мозырь» вблизи населенных пунктов и водоемов, что «несет существенные экологические риски деятельности предприятия».

Ремонт включает замену секций общей протяженностью 40 метров. Он продлится до 17 января.

«Работы влекут ограничение технических возможностей трубопровода DN700 на участке Мозырь — Брест (0–50 км) в январе 2020 года, о чем белорусский оператор уведомил ПАО «Транснефть», — сообщил белорусский оператор «Дружбы».

Для «Транснефти» проведение ремонтных работ в Беларуси не стало неожиданностью.

Как рассказал Naviny.by пресс-секретарь российской компании Игорь Демин, регламентные работы на «Дружбе» проходят регулярно с начала существования трубопровода.

«Мы проводим такие же работы регулярно. Только мы их не анонсируем, потому что в этот момент трубопровод наиболее уязвим для криминальных врезок. В Беларуси такой проблемы нет, поэтому они и проанонсировали», — сказал Игорь Демин.

При этом, по его словам, белорусские партнеры «Транснефти» выполняют все условия договора по прокачке нефти в Европу.

Польский оператор нефтепровода «Дружба» также в курсе ремонтных работ на белорусском участке нефтепровода.

«PERN располагает информацией о том, что белорусский партнер, действительно, проводит технические работы на трубопроводе «Дружба», которые были запланированы ранее. Перекачка нефти в Польшу осуществляется по графику, и покупатели получают приобретенную нефть», — сообщили Naviny.by в пресс-службе компании PERN S.A.

Остановки не ждут

Ремонт «Дружбы» проводится на фоне очередных разногласий между Минском и Москвой по цене на нефть.

Еще в апреле прошлого года Лукашенко грозился поставить нефтепровод на капитальный ремонт, что может привести к остановке прокачки российской нефти в Европу.

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — говорил правитель Беларуси, обращаясь к правительству.

В «Гомельтраснефть Дружба» тогда рассказывали, что проектируют капитальный ремонт пяти участков нефтепровода. Специалисты компании выражали готовности приступить к работам «по мере готовности системы и возможности, допустимости остановок».

В «Транснефти» не ожидают, что в Беларуси остановят транзит нефти в Европу на фоне спора по цене на нефть.

«Ваши соотечественники получают деньги за этот транзит. Зачем его останавливать?! Я не вижу в остановке транзита смысла», — сказал Игорь Демин.

В 2018 году «Гомельтранснефть Дружба» прокачала 60,4 млн тонн нефти. В прошлом году из-за инцидента с «грязной нефтью» объемы снизились до 54 млн тонн нефти.