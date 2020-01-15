закрыть
15 января 2020, среда, 18:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ремонт «Дружбы»: что будет с транзитом нефти?

10
  • 15.01.2020, 15:54
  • 5,603
Ремонт «Дружбы»: что будет с транзитом нефти?

Решение Минска не стало неожиданностью для соседей.

В Беларуси начали ремонтировать нефтепровод «Дружба». В России знают об этих работах и не ждут прекращения транзита углеводородного сырья в Европу, пишет Александр Ярошевич в статье на сайте naviny.by.

Все идет по плану?

«Гомельтранснефть Дружба» разработала план-график ремонтов на магистральном нефтепроводе, по которому российская нефть прокачивается в Беларусь и Европу.

Как сказано на сайте государственной компании, работы будут проводиться ежемесячно и «сопряжены со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти».

В прошлом году было проведено обследование 1300 км линейной части трубопроводов. Аудиторы, в частности, проводили диагностику магистрального нефтепровода «Мозырь — Брест-3» и предоставили отчет по устранению дефектов.

С 14 января начался ремонт наиболее опасных участков (17-й и 30-й км). Оба расположены возле насосной станции «Мозырь» вблизи населенных пунктов и водоемов, что «несет существенные экологические риски деятельности предприятия».

Ремонт включает замену секций общей протяженностью 40 метров. Он продлится до 17 января.

«Работы влекут ограничение технических возможностей трубопровода DN700 на участке Мозырь — Брест (0–50 км) в январе 2020 года, о чем белорусский оператор уведомил ПАО «Транснефть», — сообщил белорусский оператор «Дружбы».

Для «Транснефти» проведение ремонтных работ в Беларуси не стало неожиданностью.

Как рассказал Naviny.by пресс-секретарь российской компании Игорь Демин, регламентные работы на «Дружбе» проходят регулярно с начала существования трубопровода.

«Мы проводим такие же работы регулярно. Только мы их не анонсируем, потому что в этот момент трубопровод наиболее уязвим для криминальных врезок. В Беларуси такой проблемы нет, поэтому они и проанонсировали», — сказал Игорь Демин.

При этом, по его словам, белорусские партнеры «Транснефти» выполняют все условия договора по прокачке нефти в Европу.

Польский оператор нефтепровода «Дружба» также в курсе ремонтных работ на белорусском участке нефтепровода.

«PERN располагает информацией о том, что белорусский партнер, действительно, проводит технические работы на трубопроводе «Дружба», которые были запланированы ранее. Перекачка нефти в Польшу осуществляется по графику, и покупатели получают приобретенную нефть», — сообщили Naviny.by в пресс-службе компании PERN S.A.

Остановки не ждут

Ремонт «Дружбы» проводится на фоне очередных разногласий между Минском и Москвой по цене на нефть.

Еще в апреле прошлого года Лукашенко грозился поставить нефтепровод на капитальный ремонт, что может привести к остановке прокачки российской нефти в Европу.

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — говорил правитель Беларуси, обращаясь к правительству.

В «Гомельтраснефть Дружба» тогда рассказывали, что проектируют капитальный ремонт пяти участков нефтепровода. Специалисты компании выражали готовности приступить к работам «по мере готовности системы и возможности, допустимости остановок».

В «Транснефти» не ожидают, что в Беларуси остановят транзит нефти в Европу на фоне спора по цене на нефть.

«Ваши соотечественники получают деньги за этот транзит. Зачем его останавливать?! Я не вижу в остановке транзита смысла», — сказал Игорь Демин.

В 2018 году «Гомельтранснефть Дружба» прокачала 60,4 млн тонн нефти. В прошлом году из-за инцидента с «грязной нефтью» объемы снизились до 54 млн тонн нефти.


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц