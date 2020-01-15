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Сковородка под Путиным уже накалилась

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  • Эль Мюрид, «Главред»
  • 15.01.2020, 15:59
  • 9,348
Сковородка под Путиным уже накалилась
Карикатура: Сергей Елкин / DW

Кремль срочно перешел к плану «Б»?

Самое главное в послании Путина, конечно, не борьба с бедностью. Это был такой ложный флаг, которым прикрыли основное содержание. Главное было озвучено под самый конец.

Президент РФ Владимир Путин начинает трансферт. Срочно. Времени на раскачку нет - ситуация признана угрожающей.

Будут идти по пути усиления Госсовета и передаче ему полномочий. При этом ликвидируется президентская республика, ряд полномочий передается в парламент, роль президента становится в таком сценарии сугубо декоративной. В этом смысле вопрос преемника Путина на посту президента теряет актуальность - можно ставить любого петрушку, коих среди слушателей послания больше чем все.

Собственно, 20 год (большая его часть) уйдет на правовое оформление сказанного, будут вноситься изменения в конституцию (для того у Единой России и конституционное большинство, чтобы избежать неожиданностей). При этом парламент попадает под жесткий контроль - теперь Конституционный суд сможет определять на законность и соответствие конституции все законы, принятые Госдумой до их подписания президентом. Заодно выдвинута угроза в адрес Конституционного и Верховного суда - теперь судей можно будет отрешать их от должности решением президента.

В черновом виде сказанное российским президентом можно оценить как подготовку к дальнейшей узурпации власти, причем выстроенную под совершенно конкретного человека. Мы знаем, какого.

И еще один сугубо правовой момент. Путин потребовал отказаться от приоритета международного права внутри России. Нюанс в том, что этот принцип закреплен в первой части конституции, которую вообще нельзя изменять. Все изменения в этой части возможны только через конституционное собрание и принятие новой конституции. Но решено действовать через референдум, что в общем-то, не соответствует.

Видимо, и правда, сковородка под задом уже подпекает, что в ход идет принцип революционной целесообразности. То, что все возникающие нюансы будут проигнорированы - сомнений нет, интересен сам факт ускоренного трансферта. Любой ценой.

Кстати, уже понятен дедлайн, когда все заявленные изменения, в первую очередь конституционные, должны быть приняты - это осень этого года. По закону, нельзя проводить референдум по конституции позднее чем за год до истечения полномочий Госдумы. А это как раз сентябрь этого года. Так что кровь из носу, но вертикаль должна рассыпаться, но обеспечить проведение референдума до сентября. А еще лучше - раньше. Поэтому послание и в январе, а не как обычно.

Эль Мюрид, «Главред»


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