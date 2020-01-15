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В Добруше замдиректора лицея выпал из окна своего кабинета

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  • 15.01.2020, 17:00
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В Добруше замдиректора лицея выпал из окна своего кабинета

Что произошло?

В Добруше из окна кабинета на четвертом этаже выпал замдиректора профессионального политехнического лицея. Сейчас мужчина находится в гомельской областной больнице. Его прооперировали.

В УВД Гомельского облисполкома БелаПАН сообщили: ЧП произошло во вторник, 14 января, в 9.30 утра. Педагог остался жив: в тяжелом состоянии его госпитализировали.

Оперативно связаться с директором лицея у TUT.BY не получилось. По словам учащихся, им сказали, что утром замдиректора стало плохо, он открыл окно, чтобы подышать, потерял сознание и упал.

В Главном управлении образования Гомельского облисполкома tut.by рассказали: замдиректора находится в областной больнице.

— Много лет он работал в одном учреждении образования. Десять из них — заместителем, — рассказали в управлении. — Со слов директора, в последнее время у педагога были проблемы со здоровьем. Он обращался к врачам в связи с повышением давления. В этот день он также обращался к коллеге за таблетками.

Что именно произошло в то утро, в Главном управлении образования не говорят. В ситуации, поясняют, разбираются следственные органы, идет служебное расследование.

По данным БелаПАН, по факту инцидента милиция проводит проверку.


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