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В Молдове пять партий создали движение за объединение с Румынией

  • 15.01.2020, 17:10
В Молдове пять партий создали движение за объединение с Румынией

Одна из целей политического блока — вывод оккупационных войск из страны.

В Молдове пять партий, выступающих за объединение страны с Румынией, создали политическое движение Unirea («Объединение»).

Об этом сообщает «Европейская правда».

Соглашение 15 января в Кишиневе подписали лидеры партии «Демократия дома» (PPDA), Либеральной партии (ЛП), Национал-либеральной партии (НЛП), партии «"Объединение спасения Бессарабии» (USB) и Народной румынской партии (PPR).

Как отметили на странице USB в Facebook, подписанты пообещали хранить свой союз до объединения Молдовы и Румынии и призывать другие формирования присоединяться к ним.

«Соглашение основано на следующих соображениях: консолидация профсоюзного движения в Молдове с целью сближения наших национальных идеалов, реализации освобождения от российской оккупации и воссоединение румынской нации через союз с Румынией, участие в едином формате (избирательный блок) на местных, парламентских, президентских выборах в Республике Молдова; противодействие опасности расширения влияния Российской Федерации в Республике Молдова, а также незаконному размещению оккупационной армии, захвату стратегических объектов, попыткам федерализации и т.д.», - говорится в заявлении.

Также блок стремится к «обеспечению и реализации нашего шанса для всех, независимо от их этнического происхождения, вести безопасную и процветающую жизнь в рамках НАТО и ЕС, вернувшись в состав Румынии».

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан в ходе своего визита в Брюссель 8 января назвал смену правительства в Молдове «шагом назад» и заявил, что Бухарест не воспринимает действующее правительство Молдовы как серьезного партнера.


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