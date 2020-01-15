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На Netflix появился популярный сериал на белорусском языке

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  • 15.01.2020, 17:28
На Netflix появился популярный сериал на белорусском языке

Возможны переводы и других сериалов.

Группа переводчиков МТГ «RэZэрвацыЯ» задумала перевести сериал «Ведьмак» на белорусский язык, первая серия «Вядзьмара» уже готова и доступна на Netflix, но только для фаундеров проекта. Чтобы завершить проект и перевести весь первый сезон, команда продолжает краудфандинговую кампанию на talaka.org, пишет The Village Беларусь.

Всего на создание субтитров, их перевод, редактуру, студийную запись озвучки, обработку и сведение звуковой дорожки, а также доработку специального плеера нужно 7780 рублей.

Переводчики говорят, что озвучивание «Ведьмака» — пилотный проект их интеграции с Netflix. Если он пройдет успешно, то на белорусский язык могут быть озвучены и другие популярные сериалы — «Черное зеркало», «Нарко», «Очень странные дела» и «Карточный домик».

МТГ «RэZэрвацыЯ» известна созданием и поддержкой официальных белоруссизаций к компьютерным играм World of Tanks, World of Warships, Legends of Eisenwald и WarThunder.


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