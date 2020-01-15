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Экс-депутат Госдумы РФ: Путину страшно уйти в отставку

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  • 15.01.2020, 17:50
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Экс-депутат Госдумы РФ: Путину страшно уйти в отставку
Илья Пономарев
Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Все гадают, что он будет делать в 2024 году.

Президент РФ Владимир Путин боится потерять власть, так как в таком случае он утратит государственный иммунитет и может столкнуться с международным преследованием. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Сегодня в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию Путин предложил вынести на референдум поправку в конституцию об ограничении числа президентских сроков.

"Путин просто морочит голову российской элите. Основное, что обсуждается, – так называемая проблема транзита власти. Все гадают, что он будет делать в 2024 году. Мало кто сомневается, что Путин останется у власти. Но никто не понимает, каким образом он это сделает. И он не дает понимания, как этот пресловутый транзит произойдет. А суть предложенной поправки в конституцию об ограничении числа президентских сроков – убрать оттуда слово "подряд". Если бы эта поправка действовала, то сейчас бы Путин не мог быть президентом. А так он играет в игру с преемником – ушел ненадолго в отставку, а потом опять пришел. И вот твои сроки уже идут не подряд. Кстати, об этой поправке Путин впервые говорил еще в декабре. И все обсуждали, что он не собирается формально оставаться на посту президента РФ после 2024 года", – отметил Пономарев.

По его словам, Путин "выкручивает" российское законодательство.

"Я думаю, рассматриваются два варианта. Первый – Путин пересаживается в какое-то другое кресло (спикера Госдумы или председателя Госсовета), которое набирает вес. Второй – происходит объединение с Беларусью, и он баллотирует на пост президента объединенной страны. А вообще все это – трагичная ситуация. Путин постоянно выкручивает законодательство. Шутки тут неуместны, это печально. Уход Путина из власти маловероятен. Лично для него это опасно. Он столько всего наделал – и все эти войны, и все прочее. И если Путин уйдет из власти, он потеряет государственный иммунитет и вполне может столкнуться с международным преследованием. Поэтому ему просто страшно уйти", – подчеркнул Пономарев.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

25 мая 2018 года Путин говорил что не будет баллотироваться в президенты РФ более двух раз подряд. При нынешней конституции он не сможет этого сделать.

Следующие выборы президента РФ запланированы на 2024 год.


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