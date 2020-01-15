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Как бездарное правление Лукашенко повлияло на белорусов

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  • 15.01.2020, 18:11
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Как бездарное правление Лукашенко повлияло на белорусов

Любопытную статистику опубликовал исследовательский центр EAST.

Согласно опубликованным данным, опрос местных жителей показал, что около 59% опрошенных белорусов не верят в будущее своей страны, пишет «Солидарность».

– Среди жителей какой из шести стран Восточного партнерства самый большой уровень пессимизма по поводу будущего их страны? – написал директор по исследованиям центра Андрей Елисеев. – Может быть, среди жителей Армении или Азербайджана, которые никак не могут разрешить конфликт из-за Нагорного Карабаха? Или среди украинцев, учитывая войну на Донбассе?

Нет, опросы показывают, что третий год подряд уровень пессимизма насчет будущего страны у жителей Беларуси самый высокий либо один из самых высоких. В 2019 году – у целых 59% белорусов нет оптимистичных ожиданий по поводу будущего страны!

По словам эксперта, опрос проводился в начале переговоров об «углубленной интеграции» с Россией в марте 2019 года.

– Его результаты в большей степени отражают мнение белорусов по поводу жалкой социально-экономической ситуации в стране и политического бесперспективняка, в который загнало Беларусь правление Лукашенко, нежели по поводу неопределенности в отношениях с Россией, – подчеркивает он.


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