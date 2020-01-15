Глава ЦИК РФ: Конституцию поменяем без референдума 8 15.01.2020, 18:19

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Элла Памфилова

Фото: РИА «Новости»

Элла Памфилова не видит необходимости проводить референдум.

Для утверждения поправок в Конституцию, которые сформулировал и предложил обсудить президент РФ Владимир Путин, будет избран не референдум, а другая форма всенародного обсуждения. Об «Интерфаксу» заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения», - сказала она.

По словам Памфиловой, нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос. «Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется - скорее всего», - добавила она.

По словам самого Путина, поправки, которые предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры - через принятие соответствующих конституционных законов.

Несмотря на это, необходимо провести голосование граждан, подчеркнул президент РФ.

«Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации и только по его результатам принимать окончательное решение», - сказал Путин.