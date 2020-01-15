Иран не отвечает на запросы Киева по черным ящикам 15.01.2020, 18:43

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ОГП назвал "наихудший вариант" с черными ящиками

Украина уже дважды просила Иран передать черные ящики.

Наихудшим вариантом расшифровки черных ящиков сбитого у Тегерана украинского самолета является то, если это будут делать в Иране. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности в среду, 15 января, заявила руководитель департамента международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж, передает korrespondent.net.

По ее словам, Украина обратилась к Франции с просьбой совместно расшифровывать черные ящики на случай, если они будут отправлены туда из Ирана.

"Мы попросили их рассмотреть возможность выделить эксперта или группу экспертов, которые могут приехать на территорию Украины и проводить с нами расследование и раскрытие информации с черных ящиков. Во-вторых, рассмотреть возможность, в случае если это будет сделано на территории Франции, нашим экспертам принять участие в этом процессе на территории Франции, или чтобы Франция также рассмотрела возможность разрешить принимать участие на территории третьей страны, где будет произведено раскрытие данных черных ящиков", - сообщила Чиж.

По ее словам, вопрос предоставления Украине ящиков зависит от Ирана. "Без содействия Ирана мы не можем получить самописцы", - признала она.

Чиж напомнила, что сегодня ожидалось прибытие иранского эксперта в Киев, который должен был изучить лабораторию, в которой планировалось производить расшифровку черных ящиков.

"Однако вчера иранская сторона сказала, что они не могут его отправить. И мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. Сегодня мы опять направили им запрос, чтобы наши эксперты исследовали ящики, но ответа пока нет, и их специалист не приехал", - сообщила она.

Накануне глава МАУ Евгений Дыхне заявил, что черные ящики сбитого в Иране самолета скорее всего повезут в Украину.