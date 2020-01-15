Завтра в Беларуси будет до +6 градусов

Завтра в Беларуси будет до +6 градусов1
- 15.01.2020, 18:54
В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки.
В четверг, 16 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки, преимущественно — дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, по северу порывистый.
Температура воздуха ночью будет -2... +3, днем прогнозируется 1-6 градусов тепла.