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Завтра в Беларуси будет до +6 градусов

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  • 15.01.2020, 18:54
Завтра в Беларуси будет до +6 градусов

В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки.

В четверг, 16 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки, преимущественно — дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, по северу порывистый.

Температура воздуха ночью будет -2... +3, днем прогнозируется 1-6 градусов тепла.


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