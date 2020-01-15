Плюшевый Медведев 9 Алексей Рощин

15.01.2020, 19:05

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Путин убирает свой самый верный громоотвод.

О, правительство ВНЕЗАПНО в отставку! Вот это поворот. Занятно выходит, легкая рябь бежит по нашему болоту. Фактически Путин убирает свой самый верный громоотвод - плюшевого Медведа, на которого все последние 10 лет так удобно было сваливать все грехи Кремля. Видимо, решил, что медвежонок совсем истрепался и потерял товарный вид, надо новенького.

Прямо даже жалко всех искусственных "оппозиционеров", от коммунистов до Навального - на кого теперь они будут обращать свои беззаветные филиппики, кого станут грозно призывать "К ответу!!", чьей отставки требовать? 10 лет ведь облаивали плюшевого дурачка, свыклись с ним, сроднились; "все наши беды и несчастья - от антинародного правительства! Путин, помоги! Вразуми министров и хитроковарного Медведа, который губит ТВОЮ политику и заботу о процветании Расеи!!"

А теперь что? Кто станет следующим Димоном? Или, может, вместо Димона нам для разнообразия подсунут настоящего Демона?! Кого выставят на жердочку, изображать следующего "Врага Народа №1"?

Сейчас начнутся гадания на кофейной гуще. Многие ставят, я знаю, на Собянина - но нет, его придержат. Моя ставка - Шойгу. Его Путин, думаю, захочет снять с армии - засиделся, тем более, что толку все равно никакого. Раньше ссылали "на сельское хозяйство", а теперь будут ссылать в премьеры.

Российский цирк снова на гастролях, это прекрасно.

Алексей Рощин, Livejournal