закрыть
15 января 2020, среда, 21:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Под Гродно прямо в машине застрелили бизнесмена

23
  • 15.01.2020, 19:22
  • 10,411
Под Гродно прямо в машине застрелили бизнесмена

Убийца не найден.

В Гродненском районе в ночь на 15 января убит индивидуальный предприниматель. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

Тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружили сегодня ночью.

По некоторой информации, убит бизнесмен Александр Пресняк, один из учредителей перчаточной фабрики «Акцент», владелец недвижимости. По непроверенным данным, Пресняк на своей BMW X6 подъехал к дому, где его уже поджидал убийца. Неизвестный застрелил его прямо в машине.

В 2011 году он был заместителем директора по развитию перчаточной фабрики «Акцент», в 2013 году — председателем наблюдательного совета, а в последнее время — одним из акционеров предприятия, рассказали tut.by в ОАО «Акцент».


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц