Путин определился с новым премьером вместо Медведева 23 15.01.2020, 19:37

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Пост премьера РФ займет Мишустин.

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — говорится в заявлении. Глава ФНС уже согласился на предложение президента.

Михаил Мишустин согласился занять должность председателя правительства после предложения президента Владимира Путина, передает РБК.